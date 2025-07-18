«Динамо» продало вратаря Купцова «Велесу». Сделка включает опцию обратного выкупа и процент от перепродажи

Илья Купцов перешел из «Динамо» в «Велес».

«Московские клубы «Динамо» и «Велес » договорились о переходе голкипера Ильи Купцова . Соглашение включает в себя опцию обратного выкупа и процент от последующей продажи игрока.

Илья – воспитанник Академии «Динамо» имени Льва Яшина. Осенью 2021 года он дебютировал за вторую команду бело-голубых. Всего на счету 23-летнего вратаря 37 матчей за «Динамо-2 », 13 из которых – без пропущенных мячей.

В сезоне-2022/23 Купцов начал активно привлекаться к тренировкам основного состава и в июле 2023-го дебютировал за главную команду в кубковом матче с «Пари НН». Прошлый сезон он провел в аренде в КАМАЗе, за который сыграл 9 матчей в Первой лиге и Кубке России.

Мы благодарим Илью за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо».