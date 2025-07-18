Ташуев про Садулаева: «Ливай за 20 млн – нормально, а за своих футболистов 8 млн дорого? Лечи даже ближе к 10 млн стоит – он, как Ямаль или Винисиус, способен обыграть»

Сергей Ташуев считает, что Лечи Садулаев может стоить около 10 миллионов евро.

Ранее стало известно , что ЦСКА и «Ахмат» согласовали трансфер футболиста за 7+1 миллиона евро.

– Лечи очень сильно провел осень и уже в декабре шли разговоры о том, что им интересуются другие клубы.

Но руководство клуба категорически отказалось отпускать его – заявили, что до конца сезона никакие варианты продажи даже не будут рассматриваться.

Смысл продавать посреди сезона лучшего футболиста? Лечи принял ситуацию как профессионал: продолжал усердно работать, понимая, что это его родной клуб и что здесь на него рассчитывают.

Насколько знаю сегодняшнюю ситуацию, этим летом он, скорее всего, все-таки покинет клуб.

– Если «Ахмат» действительно продаст его за 8 миллионов евро, то это будет выдающаяся сделка. Вы так не считаете?

– То есть когда покупают легионеров по 15-25 миллионов и они толком мне играют, – это недорого, а за своих футболистов 8 миллионов – это дорого?

Ливай за 20 – это нормально, а восьмерка за 25-летнего игрока сборной – нет? Я с этим не согласен.

По уровню и стилю игры он прекрасно подойдет нашим топ-клубам: это классный дриблер, индивидуалист, который, как Ямаль или Винисиус, способен обыграть и ворваться в штрафную.

Мне кажется, он даже ближе к 10 миллионам стоит, – сказал бывший главный тренер «Ахмата » Сергей Ташуев .