Мадуэке подтвердил уход из «Челси»: «Я ухожу с чувством любви и восхищения. Для меня было честью играть под руководством Марески»
Ранее стало известно, что 23-летний игрок согласовал контракт с «Арсеналом» на пять лет. Сумма трансфера составит 52 млн фунтов.
«Дорогой «Челси», я благодарю тебя за последние три года. Спасибо всем сотрудникам, которые помогали мне на этом пути.
Спасибо за все моим партнерам по команде. Я ухожу только с чувством любви и восхищения к вам, ребята. Мы многого добились в этом сезоне, и я искренне желаю вам всего самого наилучшего.
Энцо Мареска, для меня было честью играть под вашим руководством. Спасибо за то, что вы помогли мне стать лучше как игроку и как человеку.
И наконец, спасибо каждому болельщику «Челси». Спасибо за любовь, похвалу и критику, я ценю все. Ухожу отсюда с самыми теплыми воспоминаниями. Люблю, Нони», – написал вингер «Челси».