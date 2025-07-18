«Атлетико» отдал вратаря сборной Румынии Молдована в аренду «Овьедо»

«Атлетико» отдал Хорациу Молдована в аренду «Реал Овьедо».

Мадридцы объявили о достижении арендного соглашения с астурийским клубом.

Вратарь сборной Румынии перешел в «Атлетико » в начале сезона-2023/24 из «Рапида». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Сассуоло».

Со статистикой 27-летнего голкипера можно ознакомиться здесь .