«Атлетико» отдал вратаря сборной Румынии Молдована в аренду «Овьедо»
«Атлетико» отдал Хорациу Молдована в аренду «Реал Овьедо».
Мадридцы объявили о достижении арендного соглашения с астурийским клубом.
Вратарь сборной Румынии перешел в «Атлетико» в начале сезона-2023/24 из «Рапида». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Сассуоло».
Со статистикой 27-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетико»
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