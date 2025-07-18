Кордоба – самый популярный капитан в Фэнтези РПЛ. В топ-5 Батраков, Барко, Глушенков и Луис Энрике

13,26% игроков выбрали Джона Кордобу («Краснодар», нп, 11) капитаном перед 1-м туром – это лучший показатель в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘ .

В топ-10 также попали:

2. Алексей Батраков («Локомотив », пз, 10) – 10,44%

3. Эсекиэль Барко («Спартак», пз, 11) – 9%

4. Максим Глушенков («Зенит », пз, 9) – 8,45%

5. Луис Энрике («Зенит», пз, 9,5) – 7,64%

6. Эдуард Сперцян («Краснодар », пз, 11) – 7,18%

7. Ярослав Гладышев («Динамо », пз, 9) – 4,12%

8. Мирлинд Даку («Рубин », нп, 9,5) – 2,94%

9. Манфред Угальде («Спартак », нп, 10) – 2,32%

10. Маркиньос («Спартак», пз, 8,5) – 2,04%

Сбор команд в Фэнтези РПЛ на 1-й тур сезона – до 20:30 мск. Присоединяйтесь здесь !