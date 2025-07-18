Кордоба – самый популярный капитан в Фэнтези РПЛ. В топ-5 Батраков, Барко, Глушенков и Луис Энрике
13,26% игроков выбрали Джона Кордобу («Краснодар», нп, 11) капитаном перед 1-м туром – это лучший показатель в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘.
В топ-10 также попали:
2. Алексей Батраков («Локомотив», пз, 10) – 10,44%
3. Эсекиэль Барко («Спартак», пз, 11) – 9%
4. Максим Глушенков («Зенит», пз, 9) – 8,45%
5. Луис Энрике («Зенит», пз, 9,5) – 7,64%
6. Эдуард Сперцян («Краснодар», пз, 11) – 7,18%
7. Ярослав Гладышев («Динамо», пз, 9) – 4,12%
8. Мирлинд Даку («Рубин», нп, 9,5) – 2,94%
9. Манфред Угальде («Спартак», нп, 10) – 2,32%
10. Маркиньос («Спартак», пз, 8,5) – 2,04%
Сбор команд в Фэнтези РПЛ на 1-й тур сезона – до 20:30 мск. Присоединяйтесь здесь!
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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