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Фэнтези
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Кордоба – самый популярный капитан в Фэнтези РПЛ. В топ-5 Батраков, Барко, Глушенков и Луис Энрике

13,26% игроков выбрали Джона Кордобу («Краснодар», нп, 11) капитаном перед 1-м туром – это лучший показатель в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘.

В топ-10 также попали:

2. Алексей БатраковЛокомотив», пз, 10) – 10,44% 

3. Эсекиэль Барко («Спартак», пз, 11) – 9%

4. Максим ГлушенковЗенит», пз, 9) – 8,45%

5. Луис Энрике («Зенит», пз, 9,5) – 7,64%

6. Эдуард СперцянКраснодар», пз, 11) – 7,18%

7. Ярослав ГладышевДинамо», пз, 9) – 4,12%

8. Мирлинд ДакуРубин», нп, 9,5) – 2,94%

9. Манфред УгальдеСпартак», нп, 10) – 2,32%

10. Маркиньос («Спартак», пз, 8,5) – 2,04%

Сбор команд в Фэнтези РПЛ на 1-й тур сезона – до 20:30 мск. Присоединяйтесь здесь!

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoЛокомотив
logoДжон Кордоба
logoЭсекиэль Барко
logoАлексей Батраков
logoЗенит
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoМаксим Глушенков
logoДинамо Москва
logoРубин
logoМанфред Угальде
logoЯрослав Гладышев
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМаркиньос Коста
logoФэнтези
logoЛуис Энрике Андре
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