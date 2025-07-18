Левандовски вернется в сборную Польши после смены тренера. Форвард не будет требовать капитанскую повязку (Goal.pl)

Роберт Левандовски вернется в сборную Польши.

Ян Урбан был официально представлен в четверг в качестве нового главного тренера польской сборной. Он сменил на посту Михала Пробежа, у которого возник конфликт с нападающим Робертом Левандовским.

Напомним, форвард «Барселоны» принял решение не играть за сборную из-за «утраты доверия» к тренеру после лишения капитанской повязки. Впоследствии Пробеж подал в отставку .

По информации Goal.pl, Левандовский готов вернуться в национальную команду без каких-либо условий. Вопрос капитанской повязки будет обсуждаться отдельно, но возвращение Роберта не будет зависеть от того, кто будет капитаном команды.

На данный момент на счету Левандовского 158 матчей и 85 голов за сборную Польши – он лучший бомбардир национальной команды.