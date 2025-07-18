Левандовски вернется в сборную Польши после смены тренера. Форвард не будет требовать капитанскую повязку (Goal.pl)
Роберт Левандовски вернется в сборную Польши.
Ян Урбан был официально представлен в четверг в качестве нового главного тренера польской сборной. Он сменил на посту Михала Пробежа, у которого возник конфликт с нападающим Робертом Левандовским.
Напомним, форвард «Барселоны» принял решение не играть за сборную из-за «утраты доверия» к тренеру после лишения капитанской повязки. Впоследствии Пробеж подал в отставку.
По информации Goal.pl, Левандовский готов вернуться в национальную команду без каких-либо условий. Вопрос капитанской повязки будет обсуждаться отдельно, но возвращение Роберта не будет зависеть от того, кто будет капитаном команды.
На данный момент на счету Левандовского 158 матчей и 85 голов за сборную Польши – он лучший бомбардир национальной команды.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal.pl
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