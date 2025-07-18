«МЮ» интересен вратарь «Антверпена» Ламменс. Первые переговоры уже состоялись (Бен Джейкобс)
«Манчестер Юнайтед» интересен вратарь Сен Ламменс.
Манкунианцы следят за 23-летним голкипером «Антверпена», сообщает журналист Бен Джейкобс.
Игрок заинтересовал «Юнайтед» еще в январе, а этим летом состоялись первые переговоры о потенциальном трансфере.
Со статистикой футболиста, вызывающегося в сборную Бельгии, можно ознакомиться здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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