«МЮ» интересен вратарь «Антверпена» Ламменс. Первые переговоры уже состоялись (Бен Джейкобс)

«Манчестер Юнайтед» интересен вратарь Сен Ламменс.

Манкунианцы следят за 23-летним голкипером «Антверпена », сообщает журналист Бен Джейкобс.

Игрок заинтересовал «Юнайтед » еще в январе, а этим летом состоялись первые переговоры о потенциальном трансфере.

Со статистикой футболиста, вызывающегося в сборную Бельгии, можно ознакомиться здесь .