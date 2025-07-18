«Локомотив» продлил контракт с Погостновым до 2029 года

«Локомотив» продлил соглашение с Егором Погостновым.

«Новый контракт с 21-летним центральным защитником будет действовать до лета 2029 года.

Погостнов – воспитанник Академии «Локо». За основной состав сыграл 28 матчей и стал автором 3 голов. Также он выступает за молодежную сборную России.

Желаем Егору постоянного прогресса и ярких побед с нашей командой ❤️💚», – говорится в сообщении «Локомотива».