«Локомотив» продлил контракт с Погостновым до 2029 года
«Локомотив» продлил соглашение с Егором Погостновым.
«Новый контракт с 21-летним центральным защитником будет действовать до лета 2029 года.
Погостнов – воспитанник Академии «Локо». За основной состав сыграл 28 матчей и стал автором 3 голов. Также он выступает за молодежную сборную России.
Желаем Егору постоянного прогресса и ярких побед с нашей командой ❤️💚», – говорится в сообщении «Локомотива».
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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