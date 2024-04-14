Микель Артета: «В любой другой лиге команда после такой победной серии, как у «Арсенала», оторвалась бы на 6-8 очков, но не в АПЛ. Мы не можем контролировать «Сити»

Микель Артета надеется, что «Арсенал» оправится от поражения от «Астон Виллы».

«У нас есть лучшая возможность отреагировать в среду в матче с «Баварией». Команда должна проявить себя. Если хочешь побеждать, должен преодолевать такие трудности.

Учитывая то, какие у нас были матчи, это было неизбежно. Теперь вопрос в том, как мы отреагируем. Вот это – в наших руках.

Мы не можем контролировать «Манчестер Сити». В любой другой лиге мира после такой победной серии, как у нас (« » в 2024 году выиграл в 10 матчей и один раз сыграл вничью – прим. Sports), команда опережала бы конкурентов на 6 или 8 очков. Но здесь все иначе. И в этом и заключается вызов», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.