Микель Артета: «В любой другой лиге команда после такой победной серии, как у «Арсенала», оторвалась бы на 6-8 очков, но не в АПЛ. Мы не можем контролировать «Сити»

Теги Бавария Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета надеется, что «Арсенал» оправится от поражения от «Астон Виллы».

«У нас есть лучшая возможность отреагировать в среду в матче с «Баварией». Команда должна проявить себя. Если хочешь побеждать, должен преодолевать такие трудности.

Учитывая то, какие у нас были матчи, это было неизбежно. Теперь вопрос в том, как мы отреагируем. Вот это – в наших руках.

Мы не можем контролировать «Манчестер Сити». В любой другой лиге мира после такой победной серии, как у нас («Арсенал» в 2024 году выиграл в АПЛ 10 матчей и один раз сыграл вничью – прим. Sports), команда опережала бы конкурентов на 6 или 8 очков. Но здесь все иначе. И в этом и заключается вызов», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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39 комментариев
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Пфф, серия у него.

Ливерпуль брал под сто очков и оставался с серебром
+111
-3
+108
Ответ Natan Pilkin
Пфф, серия у него. Ливерпуль брал под сто очков и оставался с серебром
Набрал 97 при этом проиграл лишь РАЗ за сезон в АПЛ. Даже этого не хватило для чемпионства
+42
0
+42
Ответ Natan Pilkin
Пфф, серия у него. Ливерпуль брал под сто очков и оставался с серебром
В такие моменты и понимаешь истинное величие Гвардиолы…
+38
-5
+33
АПЛ это на самом деле современная НХЛ или НБА от футбола. Только в АПЛ нет ПО. Человек сверху в комментариях вспомнил про сто очков Ливера, сейчас Арсенал от МС не может оторваться, побеждая и побеждая. Великая Лига конечно
+24
-3
+21
Артета молодец, что не ноет, конечно, но всё кончено.
Коричневые медальки 20-й раз подряд.
+18
-7
+11
Ответ Сплитпуш по ее телу
Для этого ему приходится тратить больше всех в мире и иметь два состава, но даже в этом случае потная борьба. А кто-то может играть весь сезон без вратаря и защитников и спокойно побеждать в своем первенстве водокачки. Вот и вся разница в уровне чемпионатов
Во-первых, у Сити уже давным-давно нет двух составов. У них чуть ли не самая короткая скамейка из топ-6. А во-вторых, смешно слышать про траты "больше всех в мире", когда тут под боком Челси за пару последних окон слил лярд на трансферы. Ваши претензии настолько устаревшие, что кажется, вы не интересуетесь футболом лет этак 5-7.
+12
-5
+7
Ответ Крыс Пол
Даже от кризисного Ливерпуля не смог оторваться доминатор
Давно Ливерпуль кризисным стал? До Аталанты вполне себе в форме команда была
+9
-2
+7
Честно, от Арсенала еще ожидал потери очков, но не думал, что и Ливерпуль сложится..Чисто по человечески жаль игроков, тренеров, но с точки зрения игры и реализации моментов - сами виноваты
+7
-1
+6
Фанаты АПЛ называли Ла лигу чемпионатом двух команд, пришел Пеп и сделал АПЛ чемпионатом одной команды)
+10
-4
+6
Ребят. Я вот не болею за Арсенал. Но согласитесь, как круто команда за 3 года прогрессирует! Ведь три года назад середняк, верно? А сейчас реальная борьба за чемпионство.
И возьмем МЮ. За столько лет не вышли на уровень конкуренции , несмотря на смену тренеров
Отсюда вывод. Артета реально дело делает
+5
0
+5
Что-то рано сдается товарищ, на 2 очка всего отстали.
+4
-1
+3
Ага, ну да, особенно в Германии
+2
0
+2
Ответ Woman221b
Во-первых, у Сити уже давным-давно нет двух составов. У них чуть ли не самая короткая скамейка из топ-6. А во-вторых, смешно слышать про траты "больше всех в мире", когда тут под боком Челси за пару последних окон слил лярд на трансферы. Ваши претензии настолько устаревшие, что кажется, вы не интересуетесь футболом лет этак 5-7.
плодовитая академия Краснодара, траты Сити, стеночки Спартака и другие городские легенды футбола
+1
0
+1
Ответ Hitgoe Himgob
АПЛ это на самом деле современная НХЛ или НБА от футбола. Только в АПЛ нет ПО. Человек сверху в комментариях вспомнил про сто очков Ливера, сейчас Арсенал от МС не может оторваться, побеждая и побеждая. Великая Лига конечно
Также и Сити, за 17 матчей: 13 побед и 4 ничьи.
И только сегодня (благодаря осечкам конкурентов) наконец вышел на первое место.
Фантастика
+1
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Ответ S. A.
Зато можно не обсераться со стартовым составом. Нафига ломать то, что до этого прекрасно работало? Зачем выпускать привозинченко в старте, когда Кивиор в матчах АПЛ блестяще справлялся со своей задачей? Вы скажете, Зина лучше в атаке? Ага, был, может быть, раньше: ничего, кроме нелепых потерь мяча и потерь своего фланга не было. Он — не футболист. Надеюсь, больше не увижу его в стартовом составе. Зачем выпускать Жезуса на острие, а Хаверца опускать в полузащиту, когда Кай отлично играл девятку, забивал и раздавал? Жезус просто мёртвый в этом сезоне, руинит всё подряд, вот и сегодня запорол отличный момент в первом тайме. На кой чёрт Троссара в старте выпускать, когда он хорош исключительно с банки? В первом тайме Арсенал мог несколько раз убежать в контратаку, а это хлеб для Мартинелли. Зачем он посадил Жоржиньо, который прекрасно играл последние 2 месяца? Он с Баварией матч целый даже не сыграл, не верю, что он устал. В общем, ротация ни к чёрту получилась. Теперь АПЛ, скорее всего, проиграна. В ЛЧ шансов не вижу, даже если пройдём Баварию. Очередной сезон без трофеев близок
Всегда смешно, когда комментаторы и иксперты типа хаита задним умом осуждают действия трен. штата. Многомиллиардный бизнес, огромная команда лучших в своём деле тренеров, аналитиков, физтерапевтов и тд, но куда им до экспертов клавишных))
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Ответ MVL
Что-то рано сдается товарищ, на 2 очка всего отстали.
Он не сдаётся, просто любому знающему человеку понятно, что Пеп своего не упускает
+2
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0
Ответ Сплитпуш по ее телу
Для этого ему приходится тратить больше всех в мире и иметь два состава, но даже в этом случае потная борьба. А кто-то может играть весь сезон без вратаря и защитников и спокойно побеждать в своем первенстве водокачки. Вот и вся разница в уровне чемпионатов
Все конкуренты Сити не мало потратились, особенно МЮ и Челси но где они? Где Сити?
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Ответ Даулет Абдрахманбек
Фанаты АПЛ называли Ла лигу чемпионатом двух команд, пришел Пеп и сделал АПЛ чемпионатом одной команды)
на какой стадии в ла лиге была такая борьба 3 команд за чемпионство, как в апл? в первом туре ?
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Комментарий удален модератором
Ответ King_X
Все так об*ирают Арсенал и Ливерпуль Но давайте не забывать а) сколько бабла в Сити втюхано б) сколько Тейлоры и прочие судейки очков у Ливерпуля и Арсенала своими решениями отняли А то по итогу каждый год чемпионство Сити видим, а что вот те 1-2-3-4 очка, что Сити впереди, в т. ч. за счёт того, как в начале /середине сезона их конкурентов левыми решениями(и подозрительно НЕ случайными) тормозят - все забывают
Если это жирный троллинг и наброс,то ладно)) А если нет, то тебе стоит посмотреть ключевые матчи Ливерпуля, где он запорол тучу моментов, а именно: 1) Матч с Арсеналом на Энфилде, где Ливерпуль не забил...... выход 5 в 1)), итог: ничья. 2) Матч с Сити, который сейчас обсуждают фанаты Ливерпуля, говоря, что их засудили, не поставив пенальти, но перед этим у Ливерпуля было 4-5 100-х моментов. Забей хотя бы 1-2 и матч был бы сделан, но теперь все говорят только о пенальти, как итог: ничья. 3) 2 матча с Мю, где ни разу не выиграли, особенно выделяется 2-й матч, где Ливерпуль не реализовал кучу 100-х моментов в 1-м тайме, после чего пропустил 2 "дурака" и потерял очки, итог: ничья. Ну и матч с Пэлас, где Ливерпуль не забил выход 1 на 1 и несколько раз в пустые, как итог: поражение. И после этого еще кто-то будет жаловаться на судей?))
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Ответ Милана Глиттер
Всегда смешно, когда комментаторы и иксперты типа хаита задним умом осуждают действия трен. штата. Многомиллиардный бизнес, огромная команда лучших в своём деле тренеров, аналитиков, физтерапевтов и тд, но куда им до экспертов клавишных))
Всё по делу сказано, испытывал такие же чувства после увиденного стартового состава.
Артета великолепный специалист, работает отлично, но сегодня день не в его зачёт
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Ответ Милана Глиттер
Всегда смешно, когда комментаторы и иксперты типа хаита задним умом осуждают действия трен. штата. Многомиллиардный бизнес, огромная команда лучших в своём деле тренеров, аналитиков, физтерапевтов и тд, но куда им до экспертов клавишных))
Не знаю, я ещё до матча, когда увидел состав, понял, что пахнет жареным
+1
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В Ла Лиге хмыкнули два супер клуба, и Атлетико еще кашлянул
0
0
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При чем тут Сити?Когда все в руках у Арсенала было!
+1
-1
0
Даже от кризисного Ливерпуля не смог оторваться доминатор
+6
-6
0
Зато можно не обсераться со стартовым составом. Нафига ломать то, что до этого прекрасно работало?

Зачем выпускать привозинченко в старте, когда Кивиор в матчах АПЛ блестяще справлялся со своей задачей? Вы скажете, Зина лучше в атаке? Ага, был, может быть, раньше: ничего, кроме нелепых потерь мяча и потерь своего фланга не было. Он — не футболист. Надеюсь, больше не увижу его в стартовом составе.

Зачем выпускать Жезуса на острие, а Хаверца опускать в полузащиту, когда Кай отлично играл девятку, забивал и раздавал? Жезус просто мёртвый в этом сезоне, руинит всё подряд, вот и сегодня запорол отличный момент в первом тайме.

На кой чёрт Троссара в старте выпускать, когда он хорош исключительно с банки? В первом тайме Арсенал мог несколько раз убежать в контратаку, а это хлеб для Мартинелли.

Зачем он посадил Жоржиньо, который прекрасно играл последние 2 месяца? Он с Баварией матч целый даже не сыграл, не верю, что он устал.

В общем, ротация ни к чёрту получилась. Теперь АПЛ, скорее всего, проиграна. В ЛЧ шансов не вижу, даже если пройдём Баварию. Очередной сезон без трофеев близок
+7
-7
0
дорогой Микель, посмотри, пожалуйста, на таблицу в Бундеслиге и на количество очков у чемпиона..

в любой другой лиге мира)))
0
0
0
Последний абзац справедлив. Реально в любой другой лиге такие результаты обеспечили бы лидерство, но только не в АПЛ
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сегодня проиграл по делу, один из тех матчей когда Арсеналу тупо не хватает форварда
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К чему он это говорит, можно подумать конкуренты в другой лиге играют, Микель, суть в том чтобы выиграть именно в той лиге, в которой выступаешь
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