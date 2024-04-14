Микель Артета: «В любой другой лиге команда после такой победной серии, как у «Арсенала», оторвалась бы на 6-8 очков, но не в АПЛ. Мы не можем контролировать «Сити»
Микель Артета надеется, что «Арсенал» оправится от поражения от «Астон Виллы».
«У нас есть лучшая возможность отреагировать в среду в матче с «Баварией». Команда должна проявить себя. Если хочешь побеждать, должен преодолевать такие трудности.
Учитывая то, какие у нас были матчи, это было неизбежно. Теперь вопрос в том, как мы отреагируем. Вот это – в наших руках.
Мы не можем контролировать «Манчестер Сити». В любой другой лиге мира после такой победной серии, как у нас («Арсенал» в 2024 году выиграл в АПЛ 10 матчей и один раз сыграл вничью – прим. Sports), команда опережала бы конкурентов на 6 или 8 очков. Но здесь все иначе. И в этом и заключается вызов», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Ливерпуль брал под сто очков и оставался с серебром
Коричневые медальки 20-й раз подряд.
И возьмем МЮ. За столько лет не вышли на уровень конкуренции , несмотря на смену тренеров
Отсюда вывод. Артета реально дело делает
И только сегодня (благодаря осечкам конкурентов) наконец вышел на первое место.
Фантастика
Артета великолепный специалист, работает отлично, но сегодня день не в его зачёт
Зачем выпускать привозинченко в старте, когда Кивиор в матчах АПЛ блестяще справлялся со своей задачей? Вы скажете, Зина лучше в атаке? Ага, был, может быть, раньше: ничего, кроме нелепых потерь мяча и потерь своего фланга не было. Он — не футболист. Надеюсь, больше не увижу его в стартовом составе.
Зачем выпускать Жезуса на острие, а Хаверца опускать в полузащиту, когда Кай отлично играл девятку, забивал и раздавал? Жезус просто мёртвый в этом сезоне, руинит всё подряд, вот и сегодня запорол отличный момент в первом тайме.
На кой чёрт Троссара в старте выпускать, когда он хорош исключительно с банки? В первом тайме Арсенал мог несколько раз убежать в контратаку, а это хлеб для Мартинелли.
Зачем он посадил Жоржиньо, который прекрасно играл последние 2 месяца? Он с Баварией матч целый даже не сыграл, не верю, что он устал.
В общем, ротация ни к чёрту получилась. Теперь АПЛ, скорее всего, проиграна. В ЛЧ шансов не вижу, даже если пройдём Баварию. Очередной сезон без трофеев близок
в любой другой лиге мира)))