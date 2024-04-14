Артета после 0:2 от «Виллы»: «Победа, победа, победа, победа – оставаться на высоте легко. «Арсенал» должен показать характер именно сейчас, после поражения»

Теги Бавария Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о первом поражении «Арсенала» в АПЛ с начала года.

Сегодня «канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2) в домашнем матче 33-го тура. До этого в 2024 году «Арсенал» одержал в лиге 10 побед и один раз сыграл вничью.

– Нужно ли «Арсеналу» теперь побеждать в каждом матче?

– Мы все это знаем. Теперь важно, какой будет реакция на это, трудности на пути будут всегда. Мы выиграли 10 матчей, один раз сыграли вничью. Невероятно, все на высоте. Победа, победа, победа, победа, победа, победа – все довольны. Очень легко поддерживать эту динамику и оставаться на высоте.

Именно сейчас, после этого поражения, нужно показать характер и лидерские качества, и у нас есть прекрасная возможность сделать это в Мюнхене, – сказал главный тренер «Арсенала».

В среду «Арсенал» сыграет на выезде с «Баварией» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:2.

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6 комментариев
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Хотелось бы верить, но вряд ли. Нет яиц у этой команды, сегодняшний матч лишний раз это доказал
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-3
+5
Ливерпуль тоже тут показал характер после поражения
+3
-1
+2
Игроки наелись, второй тайм мы просто встали и отдали игру, которую могли закрывать ещё в первом тайме
Концовка напомнила прошлый сезон под копирку, работа над ошибками пока не проделана, инстикта убийцы до сих пор так и нет
+2
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Сможем, камон✊🏼
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Мастер Пепка, делает крепко.
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пройдете Баварию в гостях ,смоете свой грех.!.
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