Артета после 0:2 от «Виллы»: «Победа, победа, победа, победа – оставаться на высоте легко. «Арсенал» должен показать характер именно сейчас, после поражения»

Микель Артета высказался о первом поражении «Арсенала» в АПЛ с начала года.

Сегодня «канониры» уступили « » (0:2) в домашнем матче 33-го тура. До этого в 2024 году «Арсенал» одержал в лиге 10 побед и один раз сыграл вничью.

– Нужно ли « » теперь побеждать в каждом матче?

– Мы все это знаем. Теперь важно, какой будет реакция на это, трудности на пути будут всегда. Мы выиграли 10 матчей, один раз сыграли вничью. Невероятно, все на высоте. Победа, победа, победа, победа, победа, победа – все довольны. Очень легко поддерживать эту динамику и оставаться на высоте.

Именно сейчас, после этого поражения, нужно показать характер и лидерские качества, и у нас есть прекрасная возможность сделать это в Мюнхене, – сказал главный тренер «Арсенала».

В среду «Арсенал» сыграет на выезде с «Баварией» в ответной игре 1/4 финала чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:2.