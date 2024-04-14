Артета о 0:2 с «Виллой»: «Арсенал» провел один из лучших первых таймов против топ-соперника, должен был забить 4 гола, а то и больше. После перерыва не было прежнего ритма»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» превосходил «Асто Виллу» (0:2) до перерыва.

«Две совершенно разные половины. В первой все было великолепно, один из лучших таймов в матче против топ-команды. Мы должны были забить 3, 4 гола, а то и больше. Но мы этого не сделали, а наше преимущество не нашло отражения и во втором тайме. Нам не хватало импульса, не было того ритма, который был в первой половине. А затем мы пропустили два кошмарных гола.

Надо отдать сопернику должное. Во втором тайме нам не хватало точности в работе с мячом, не удавалось делать то, что получалось до перерыва. В итоге мы проиграли, поздравляем соперника с набранными очками.

На таком уровне нужно уметь наказывать за ошибки. Не то чтобы можно превосходить топового соперника на протяжении 90 или 95 минут. Если же не удается [наказывать], то нужно хотя бы не пропускать. Мы сделать этого не смогли.

Во втором тайме мы должны играть спокойнее, чтобы находить моменты. Мы пытались добиться этого при помощи замен, но именно тогда и пропустили.

Эдегор заменен из-за проблем с ногой», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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55 комментариев
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Эпичный момент, выбивают мяч из углового от Виллы, у Зины 5 секунд времени принять решение что делать с мячом, он тупо добегает с ним до Тилеманса, врезается в него, теряет мяч и тот бьет в девятку, от двух штанг мяч чудом не залетает в ворота. Ну не топарь ли а.
+67
-6
+61
Ответ Мыкола
Комментарий скрыт
Да вас послушать — все физруки. Клопп, Артета, все плохие кругом становятся после первых же осечек.
+43
-2
+41
Ответ WeLoveYouMC
Мы разные матчи какие то смотрели Доминация затуманила глаза уже
Артета говорит, что нужно было реализовывать то преимущество, которое было в первом тайме, может вы смотрели только второй тайм?
+18
-1
+17
Оставить на второй тайм украинского кудесника и Хаверца было гениальной идеей.Зина как 12 игрок Виллы был.
+20
-3
+17
Тренеришка отдоминировал Артету
+16
-2
+14
Сака наелся в первом тайме, атаку пропала. Зина агент сити. Сколько матчей запорол?
+13
0
+13
Ответ Bunyod Turgunov
Артету вселился Тен Хааг?))
Тпн хаг говорит про доминацию, когда её и в помине нет. Здесь всё-таки первый тайм был очень хорошо сыгран, не хватило реализации
+10
0
+10
Как же арсеналу не повезло в эпоху Сити Гвардиолы, сюда можно добавить и Ливер.
Когда Мю фергюсона штамповал чемпионства один за другим, 70-80 очков это было потолком Апл.
Не стоит обесценивать труды Артеты и Клопа.
+9
0
+9
Ответ Крыс Пол
Типичный Арсенал, только в этом году чуть позже начал сыпаться. Даже Наполи в прошлом сезоне смог снять проклятие, не говоря уже о Байере.
Тенденция положительная) Может, через пару сезонов начнут сыпаться после 38 туров)
+4
0
+4
Ответ zzhf4bjztp
Как же арсеналу не повезло в эпоху Сити Гвардиолы, сюда можно добавить и Ливер. Когда Мю фергюсона штамповал чемпионства один за другим, 70-80 очков это было потолком Апл. Не стоит обесценивать труды Артеты и Клопа.
Не повезло Ливерпулю
Когда они выбили 97 очков и этого не хватило для чемпионства.
А пока что Артета и 90 очков не набирал.
+3
0
+3
Ответ Aslan Aslan
Артета говорит, что нужно было реализовывать то преимущество, которое было в первом тайме, может вы смотрели только второй тайм?
А матч разве не два тайма идёт?
Что-то Артета ничего не сказал про два попадания в каркас от Тилеманса и Уоткинса. Да и второй тайм откровенно слили.
+3
0
+3
Типичный Арсенал, только в этом году чуть позже начал сыпаться. Даже Наполи в прошлом сезоне смог снять проклятие, не говоря уже о Байере.
+2
0
+2
Зинченко, Хаверц, Жоржинье , Жезуса продавать, на замену Жезусу нужно Уоткинса брать забивает да и в обороне помогает, а других пусть сами находят одну подсказку дал Артете)))
+2
0
+2
Отдоминировались
+2
0
+2
После перерыва не было прежнего ритма.
Да просто сегодня Сатурн в Юпитере, вот ритма и не было.🤣🤣🤣🤣🤣
+2
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Ответ SergioRamos92
Не повезло Ливерпулю Когда они выбили 97 очков и этого не хватило для чемпионства. А пока что Артета и 90 очков не набирал.
Кстати да, 97 очков без чемпионства это кошмар
+1
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Дружно вручили титул Ман Сити. Лузеры
+2
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Должен был забить, должен был взять чемпионат, а на деле обосрамс намечается по всем направлениям
+1
0
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Ответ And Justice for All
Последние два матча прекрасно показали, почему нынешней Арсенал не способен побеждать в больших турнирах. И дело даже не в отсутствии топ вратаря и форварда. Хотя они не помешали бы. Проблема, к сожалению, намного глубже, в психологии. На второй тайм сегодня Арсенал вышел так, будто уже прекрасно понимал, что АПЛ ему не выиграть.
Забавно, но у АВ есть и форвард, и вратарь)
+1
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Ответ Rufatik
Да Арсенал проиграл… но вы видели полупустые трибуны на 89-ой минуте???? Типичные болелы арсенала…
Глоры ушли, остались те, кто за команду горой до последнего
+1
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+1
Эмери о 2:0 с «Арсеналом»: «Гуд Ибининг».
+1
0
+1
Ответ Hello Berlin
Кстати да, 97 очков без чемпионства это кошмар
Мне кажется это вечный рекорд теперь
Когда клуб набрал столько очков и даже этого не хватило для чемпионства
+1
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Ответ DaniZero
Зинченко, Хаверц, Жоржинье , Жезуса продавать, на замену Жезусу нужно Уоткинса брать забивает да и в обороне помогает, а других пусть сами находят одну подсказку дал Артете)))
обидно что Тимбер получил травму в самом начале сезона, играй он, Зина бы в этом мачте точно бы присел. А так Зина первый кандидат на выход.
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Ответ I Human
Полкоманды Байера купить и дела в гору пойдут. )
если честно, я хочу что бы для Алонсо они этот состав хотя бы на год сохранили и усилили 2-3 игроками, надеюсь смогут для Алонсо это сделать, это не много для такого тренера
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Ответ DaniZero
Зинченко, Хаверц, Жоржинье , Жезуса продавать, на замену Жезусу нужно Уоткинса брать забивает да и в обороне помогает, а других пусть сами находят одну подсказку дал Артете)))
Уоткинс после такого сезона лямов 100 будет стоит, а учитывая, что он англичанин и что продавец - Астон Вилла, то и все 120. Помните продажу Грилиша?
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Ответ Ataman_krg
Уоткинс после такого сезона лямов 100 будет стоит, а учитывая, что он англичанин и что продавец - Астон Вилла, то и все 120. Помните продажу Грилиша?
а что делать то брать нужно
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Ответ gninnur esrever*
Чего? Он подбухнул явно в раздевалке.
Стату 1 тайма в студию
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Ответ Den-is
Стату 1 тайма в студию
В таком случае не забудьте про все моменты Уоткинса
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Ответ Ataman_krg
В таком случае не забудьте про все моменты Уоткинса
У Аренала поболее будет) Просто удача была на стороне Виллы.
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Ответ Ataman_krg
В таком случае не забудьте про все моменты Уоткинса
Это какие моменты у Уоткинса при двух ударах в створ?) Можно поподробнее)
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