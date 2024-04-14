Артета о 0:2 с «Виллой»: «Арсенал» провел один из лучших первых таймов против топ-соперника, должен был забить 4 гола, а то и больше. После перерыва не было прежнего ритма»

Микель Артета считает, что «Арсенал» превосходил «Асто Виллу» (0:2) до перерыва.

«Две совершенно разные половины. В первой все было великолепно, один из лучших таймов в матче против топ-команды. Мы должны были забить 3, 4 гола, а то и больше. Но мы этого не сделали, а наше преимущество не нашло отражения и во втором тайме. Нам не хватало импульса, не было того ритма, который был в первой половине. А затем мы пропустили два кошмарных гола.

Надо отдать сопернику должное. Во втором тайме нам не хватало точности в работе с мячом, не удавалось делать то, что получалось до перерыва. В итоге мы проиграли, поздравляем соперника с набранными очками.

На таком уровне нужно уметь наказывать за ошибки. Не то чтобы можно превосходить топового соперника на протяжении 90 или 95 минут. Если же не удается [наказывать], то нужно хотя бы не пропускать. Мы сделать этого не смогли.

Во втором тайме мы должны играть спокойнее, чтобы находить моменты. Мы пытались добиться этого при помощи замен, но именно тогда и пропустили.

заменен из-за проблем с ногой», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.