Артета о 0:2 с «Виллой»: «Арсенал» провел один из лучших первых таймов против топ-соперника, должен был забить 4 гола, а то и больше. После перерыва не было прежнего ритма»
Микель Артета считает, что «Арсенал» превосходил «Асто Виллу» (0:2) до перерыва.
«Две совершенно разные половины. В первой все было великолепно, один из лучших таймов в матче против топ-команды. Мы должны были забить 3, 4 гола, а то и больше. Но мы этого не сделали, а наше преимущество не нашло отражения и во втором тайме. Нам не хватало импульса, не было того ритма, который был в первой половине. А затем мы пропустили два кошмарных гола.
Надо отдать сопернику должное. Во втором тайме нам не хватало точности в работе с мячом, не удавалось делать то, что получалось до перерыва. В итоге мы проиграли, поздравляем соперника с набранными очками.
На таком уровне нужно уметь наказывать за ошибки. Не то чтобы можно превосходить топового соперника на протяжении 90 или 95 минут. Если же не удается [наказывать], то нужно хотя бы не пропускать. Мы сделать этого не смогли.
Во втором тайме мы должны играть спокойнее, чтобы находить моменты. Мы пытались добиться этого при помощи замен, но именно тогда и пропустили.
Эдегор заменен из-за проблем с ногой», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Когда Мю фергюсона штамповал чемпионства один за другим, 70-80 очков это было потолком Апл.
Не стоит обесценивать труды Артеты и Клопа.
Когда они выбили 97 очков и этого не хватило для чемпионства.
А пока что Артета и 90 очков не набирал.
Что-то Артета ничего не сказал про два попадания в каркас от Тилеманса и Уоткинса. Да и второй тайм откровенно слили.
Да просто сегодня Сатурн в Юпитере, вот ритма и не было.🤣🤣🤣🤣🤣
Когда клуб набрал столько очков и даже этого не хватило для чемпионства