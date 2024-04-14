Мерсон о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Все кончено, 100%. Он преследует лучшую команду мира, штампующую очки»

Пол Мерсон уверен, что чемпионом Англии «Арсеналу» в этом сезоне не стать.

«Как по мне, все кончено. Сто процентов. Дело в том, что он преследует лучшую команду мира. Лучшую команду мира, которая побеждает из года в год. Она не проигрывает 17 матчей, просто штампует очки.

Если бы « » гнался за кем-нибудь другим... Но я видел эту команду слишком много раз», – заявил бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports после поражения «канониров» от «Астон Виллы».

«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м