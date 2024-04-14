Мерсон о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Все кончено, 100%. Он преследует лучшую команду мира, штампующую очки»
Пол Мерсон уверен, что чемпионом Англии «Арсеналу» в этом сезоне не стать.
«Как по мне, все кончено. Сто процентов. Дело в том, что он преследует лучшую команду мира. Лучшую команду мира, которая побеждает из года в год. Она не проигрывает 17 матчей, просто штампует очки.
Если бы «Арсенал» гнался за кем-нибудь другим... Но я видел эту команду слишком много раз», – заявил бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports после поражения «канониров» от «Астон Виллы».
«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м
Почему не говорить про Тоттенхэм, учитывая, что Тоттенхэм играет дома?
То есть по твоему мнению вторая самая неудобная для Пепа команда в его тренерской истории из соперников после Ливерпуля (это статистика), где не 2-3 матча сыграно, не является тем, кто даст бой? То есть команда, которая дома против Сити выиграла 7 из последних 10 домашних матчей, не может дать бой?
Это шутка?)
Интересно, почему Тоттенхэм не может настроиться на игру с Ньюкаслом, получая от него 4 мяча? Или может быть Фулхэм был слишком хорош, когда они проиграли 0-3? Пусть это и гостевые матчи, но Тоттенхэм борется за попадание в ЛЧ, а значит любые набранные очки будут очень важными. Я понимаю, что в отдельно взятом матче может случится все что угодно, но что-то слабо верится, что такая мощная команда как "Сити" с невероятным подбором исполнителей, возьмет и потеряет очки
В прошлом году Сити не боролся с Арсеналом, когда на финише привез Тоттенхэму почти 30 очков но все равно отдав дежурные 3 очка?
Сезоном ранее Сити не боролся с Ливерпулем (когда обошел их на 1 всего очко), отдав Тоттенхэму дежурные 3 очка? Извиняюсь, дежурные 6 очков из 6.
Слишком часто такая мощная команда как Сити с невероятным подбором исполнителей дежурно теряет очки с Тоттенхэмом.
Ах да, «то все случайности, неважно что это происходит всегда, сейчас то точно иначе».
Я это постоянно слышу от фанатов Сити. А потом выход Пеп с фразой: «Моя главная цель на сезон - забить на Хотспур Стэдиум», что Сити в итоге сделал впервые за 6 матчей, 5 лет, но и это с нарушением, но не суть важно.
Действительно, железный выезд для Сити :)
«Как они делают не первый сезон» - верь побольше в сказки :)
Уже проходили