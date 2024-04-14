Мерсон о шансах «Арсенала» выиграть АПЛ: «Все кончено, 100%. Он преследует лучшую команду мира, штампующую очки»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон уверен, что чемпионом Англии «Арсеналу» в этом сезоне не стать.

«Как по мне, все кончено. Сто процентов. Дело в том, что он преследует лучшую команду мира. Лучшую команду мира, которая побеждает из года в год. Она не проигрывает 17 матчей, просто штампует очки.

Если бы «Арсенал» гнался за кем-нибудь другим... Но я видел эту команду слишком много раз», – заявил бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports после поражения «канониров» от «Астон Виллы».

«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м

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29 комментариев
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Ответ DaniZero
да все кончено, но могут как в том сезоне когда Сити КПР выиграл Агуэро забил, драму в концовке сезона сделать чисто для болельщиков, хотя интрига уже кончена
Там, откуда ты пишешь, запятые - платные?
+22
-2
+20
Сити может оступиться только каким-то случайным образом, потому что по календарю у них нет соперников, которые могут дать бой. И, скорее всего Арсенал с Ливерпулем еще очки потеряют, не удивлюсь
+12
-1
+11
Без шансов! Ман Сити приобрёл хладнокровие убийцы при Гвардиоле. То, чего наш МЮ уже десять лет не нюхал, а у Арсенала как будто никогда не было.
+10
-2
+8
Ответ NeprofS
Хорошо, назови мне соперников, кто может навязать борьбу для Сити. Учитывая, что Сити теперь точно в роли лидирующей команды, которой просто нужно выиграть свой матч. Только не говори, что это будет тот самый великий Тоттенхэм
Брайтон, у которого в гостях Сити выиграл лишь раз за 3 матча?
Почему не говорить про Тоттенхэм, учитывая, что Тоттенхэм играет дома?
То есть по твоему мнению вторая самая неудобная для Пепа команда в его тренерской истории из соперников после Ливерпуля (это статистика), где не 2-3 матча сыграно, не является тем, кто даст бой? То есть команда, которая дома против Сити выиграла 7 из последних 10 домашних матчей, не может дать бой?
Это шутка?)
+8
-1
+7
100 процентов, Ливерпуль и Арсенал потеряют ещё очки уверен, даже думаю и не раз
+5
0
+5
Ответ arspurs9
Брайтон, у которого в гостях Сити выиграл лишь раз за 3 матча? Почему не говорить про Тоттенхэм, учитывая, что Тоттенхэм играет дома? То есть по твоему мнению вторая самая неудобная для Пепа команда в его тренерской истории из соперников после Ливерпуля (это статистика), где не 2-3 матча сыграно, не является тем, кто даст бой? То есть команда, которая дома против Сити выиграла 7 из последних 10 домашних матчей, не может дать бой? Это шутка?)
Ты думаешь, что в решающих матчах играет статистика, а не условная "психология" и настрой? Твой Брайтон не будет рвать себе жоп* ради того, чтобы обыграть Сити. Они могут показать не плохой футбол, вопросов нет.

Интересно, почему Тоттенхэм не может настроиться на игру с Ньюкаслом, получая от него 4 мяча? Или может быть Фулхэм был слишком хорош, когда они проиграли 0-3? Пусть это и гостевые матчи, но Тоттенхэм борется за попадание в ЛЧ, а значит любые набранные очки будут очень важными. Я понимаю, что в отдельно взятом матче может случится все что угодно, но что-то слабо верится, что такая мощная команда как "Сити" с невероятным подбором исполнителей, возьмет и потеряет очки
+3
0
+3
Ответ NeprofS
Ты думаешь, что в решающих матчах играет статистика, а не условная "психология" и настрой? Твой Брайтон не будет рвать себе жоп* ради того, чтобы обыграть Сити. Они могут показать не плохой футбол, вопросов нет. Интересно, почему Тоттенхэм не может настроиться на игру с Ньюкаслом, получая от него 4 мяча? Или может быть Фулхэм был слишком хорош, когда они проиграли 0-3? Пусть это и гостевые матчи, но Тоттенхэм борется за попадание в ЛЧ, а значит любые набранные очки будут очень важными. Я понимаю, что в отдельно взятом матче может случится все что угодно, но что-то слабо верится, что такая мощная команда как "Сити" с невероятным подбором исполнителей, возьмет и потеряет очки
Интересно, почему такая мощная команда как Сити с невероятным подбором исполнителей и с лучшим тренером поколения систематически отлетает от Тоттенхэма?
В прошлом году Сити не боролся с Арсеналом, когда на финише привез Тоттенхэму почти 30 очков но все равно отдав дежурные 3 очка?
Сезоном ранее Сити не боролся с Ливерпулем (когда обошел их на 1 всего очко), отдав Тоттенхэму дежурные 3 очка? Извиняюсь, дежурные 6 очков из 6.

Слишком часто такая мощная команда как Сити с невероятным подбором исполнителей дежурно теряет очки с Тоттенхэмом.

Ах да, «то все случайности, неважно что это происходит всегда, сейчас то точно иначе».
Я это постоянно слышу от фанатов Сити. А потом выход Пеп с фразой: «Моя главная цель на сезон - забить на Хотспур Стэдиум», что Сити в итоге сделал впервые за 6 матчей, 5 лет, но и это с нарушением, но не суть важно.
Действительно, железный выезд для Сити :)
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Ответ Russian Horse
Надеюсь, ты не намекаешь на безтрофейник? 🐔😂
Тебе могу намекнуть только на учебник русского языка
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https://sun9-17.userapi.com/impg/5MJU-bnyBZZ2gpdkrZQBogj5HseaXsywrtMQvA/QVw28C-aaiM.jpg?size=1080x791&quality=96&sign=68526f4017437fa0ea12bc363cc0e4dd&type=album
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все потеряют еще очки - чемп еще никем не выигран
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А какие он дифирамбы пел Арсеналу после ничьи с Сити 😁
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Ответ arspurs9
«Нет соперников, которые могут дать бой» Видимо календарь Сити ты не смотрел
Хорошо, назови мне соперников, кто может навязать борьбу для Сити. Учитывая, что Сити теперь точно в роли лидирующей команды, которой просто нужно выиграть свой матч. Только не говори, что это будет тот самый великий Тоттенхэм
+2
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+1
Ответ arspurs9
«Нет соперников, которые могут дать бой» Видимо календарь Сити ты не смотрел
Надеюсь, ты не намекаешь на безтрофейник? 🐔😂
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Ответ arspurs9
«Нет соперников, которые могут дать бой» Видимо календарь Сити ты не смотрел
Смотрю календарь Сити в приложении Спортса и не вижу там Тоттенхэма. А он есть(
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Ответ arspurs9
Интересно, почему такая мощная команда как Сити с невероятным подбором исполнителей и с лучшим тренером поколения систематически отлетает от Тоттенхэма? В прошлом году Сити не боролся с Арсеналом, когда на финише привез Тоттенхэму почти 30 очков но все равно отдав дежурные 3 очка? Сезоном ранее Сити не боролся с Ливерпулем (когда обошел их на 1 всего очко), отдав Тоттенхэму дежурные 3 очка? Извиняюсь, дежурные 6 очков из 6. Слишком часто такая мощная команда как Сити с невероятным подбором исполнителей дежурно теряет очки с Тоттенхэмом. Ах да, «то все случайности, неважно что это происходит всегда, сейчас то точно иначе». Я это постоянно слышу от фанатов Сити. А потом выход Пеп с фразой: «Моя главная цель на сезон - забить на Хотспур Стэдиум», что Сити в итоге сделал впервые за 6 матчей, 5 лет, но и это с нарушением, но не суть важно. Действительно, железный выезд для Сити :)
Тоттенхэм на своем поле, бесспорно, один из самых неудобных соперников для Сити.
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Ответ Денис Оськин
Не тешьте себя надеждами. Чемпион известен. Сити выиграет все оставшиеся матчи. Как они делают это не первый сезон.
Сити станет чемпионом, это факт, я спорил где то?
«Как они делают не первый сезон» - верь побольше в сказки :)
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Ответ arspurs9
«Нет соперников, которые могут дать бой» Видимо календарь Сити ты не смотрел
Не тешьте себя надеждами. Чемпион известен. Сити выиграет все оставшиеся матчи. Как они делают это не первый сезон.
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0
Ответ arspurs9
Брайтон, у которого в гостях Сити выиграл лишь раз за 3 матча? Почему не говорить про Тоттенхэм, учитывая, что Тоттенхэм играет дома? То есть по твоему мнению вторая самая неудобная для Пепа команда в его тренерской истории из соперников после Ливерпуля (это статистика), где не 2-3 матча сыграно, не является тем, кто даст бой? То есть команда, которая дома против Сити выиграла 7 из последних 10 домашних матчей, не может дать бой? Это шутка?)
Заберут на классе все матчи
Уже проходили
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Ответ NeprofS
Хорошо, назови мне соперников, кто может навязать борьбу для Сити. Учитывая, что Сити теперь точно в роли лидирующей команды, которой просто нужно выиграть свой матч. Только не говори, что это будет тот самый великий Тоттенхэм
С Тоттенхэм и Челси бывают у Пепа проблемы. Странно но факт. но и у Арсенала с Ливерпулем так же будут проблемы, не верится что выиграют все оставшиеся 6 матчей.
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Ответ serginn
Смотрю календарь Сити в приложении Спортса и не вижу там Тоттенхэма. А он есть(
Типичное приложение спортса)
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Ответ Roman
https://sun9-17.userapi.com/impg/5MJU-bnyBZZ2gpdkrZQBogj5HseaXsywrtMQvA/QVw28C-aaiM.jpg?size=1080x791&quality=96&sign=68526f4017437fa0ea12bc363cc0e4dd&type=album
Уже неактуально)
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Эмери отомстил своей бывшей команде лишив ее чемпионского титула
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Еще ничего не ясно
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Арсенал рано на пик вышел было видно, не дотянули
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Ман Сити особо то играть не надо, эти вечные неудачники сами себя закопают… в клатче сезона
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Адекватный анализ от Пола. Кхм.. Гуд ибенинг отрезвляющий?
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да все кончено, но могут как в том сезоне когда Сити КПР выиграл Агуэро забил, драму в концовке сезона сделать чисто для болельщиков, хотя интрига уже кончена
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