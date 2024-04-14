«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые в 2024 году – после 10 побед и ничьей
«Арсенал» проиграл в чемпионате Англии впервые в 2024 году.
Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре.
В последний раз до этого «канониры» уступали в АПЛ 31 декабря 2023 года – «Фулхэму» (1:2). С тех пор и до сегодняшнего дня у лондонцев было 10 побед и 1 ничья.
С учетом всех турниров «Арсенал» не проигрывал 8 матчей – с 21 февраля, когда его одолел «Порту» (0:1).
ведь Вилла тоже обыгрывала МС
У Зенита кубок и суперкубок УЕФА. Так что, поболею за Зенит, а не за твоих бесхребетных на чьих матчах ты никогда не был.
но это не точно.
1. «Сити» 4:1 «Астон Вилла»
2. «Сити» 4:2 «Кристал Пэлас»
3. «Ливерпуль» 0:1 «Кристал Пэлас»
4. «Арсенал» 0:2 «Астон Вилла»
И календарь у них проще чем у Арсенала и Ливерпуля
Арсенал также влетел в гостях АВ