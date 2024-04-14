«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые в 2024 году – после 10 побед и ничьей

«Арсенал» проиграл в чемпионате Англии впервые в 2024 году.

Команда Микеля Артеты уступила « » (0:2) в 33-м туре.

В последний раз до этого «канониры» уступали в 31 декабря 2023 года – «Фулхэму» (1:2). С тех пор и до сегодняшнего дня у лондонцев было 10 побед и 1 ничья.

С учетом всех турниров « » не проигрывал 8 матчей – с 21 февраля, когда его одолел «Порту» (0:1).