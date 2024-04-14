«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые в 2024 году – после 10 побед и ничьей

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» проиграл в чемпионате Англии впервые в 2024 году.

Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре.

В последний раз до этого «канониры» уступали в АПЛ 31 декабря 2023 года – «Фулхэму» (1:2). С тех пор и до сегодняшнего дня у лондонцев было 10 побед и 1 ничья.

С учетом всех турниров «Арсенал» не проигрывал 8 матчей – с 21 февраля, когда его одолел «Порту» (0:1).

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46 комментариев
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Скоро им ещё Челси, ТТХ и МЮ насуют, и разговоры о чемпионстве этих бесхребетных исчезнут.
+43
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+22
Ответ kinoi
Чемпионская гонка АПЛ в четырех простых шагах: 1. «Сити» 4:1 «Астон Вилла» 2. «Сити» 4:2 «Кристал Пэлас» 3. «Ливерпуль» 0:1 «Кристал Пэлас» 4. «Арсенал» 0:2 «Астон Вилла»
манипуляция.
ведь Вилла тоже обыгрывала МС
+15
0
+15
Сити может себе позволить катать вату и с Арсеналом и с Ливерпулем. Вот только конкуренты знатно дома летят
+15
-1
+14
Что Ливерпуль что Арсенал дарят чемпионство Манчестер сити.
+11
0
+11
Ответ exshepardjack
"Арсенал" выиграл две европейские награды: Кубок городских ярмарок в 1970 году и Кубок обладателей кубков. Так что Вася, болей за своих сине0бело0ГОЛУБЫХ.
Кубок ярмарок - это типа копа дель соль у Спартака?

У Зенита кубок и суперкубок УЕФА. Так что, поболею за Зенит, а не за твоих бесхребетных на чьих матчах ты никогда не был.
+8
0
+8
Каждый апрель .... одно и тоже. Спад, безвольная игра и привозы недозащитника Зины. В среду сольем в Мюнхене и сезон закончится
+10
-2
+8
Ответ exshepardjack
насовывали зениту в лч. а арсенал эти трое уже давно обыграть не могут
Да у Зенита еврокубков больше, чем у твоего Арсенала
+16
-9
+7
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Да у МС история трофеев уже интереснее, чем у Арсенала и ТТХ. Сейчас уже просто смешно писать про историю.
+9
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+6
Артета тот ещё кадр, конечно. Почти всегда он во втором тайме меняет Зину, но сегодня, когда у Сани явно провальный матч, он меняет не его, а Уайта. Ну и конечно же гол приходит с левого фланга обороны
+5
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Отвратительный по качеству второй тайм, как будто пик физической формы у команды прошёл
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Вот и сказочке конец… Сити будет чемпионом, расходимся…
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В предыдущие игры неплохо играли без плаксы в основе. И именно против контратакующей команды выпускать в основу Зину, выстрел себе в ногу. Плакса вышел как на пробежку
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Сложно понять тренерские решения Артеты в этом матче. Зачем убирать Хаверца в полузащиту, когда схема до этого нормально работала? Зинченко просто ужасен и не должен играть в основе - если в прошлом сезоне он хоть в атаке и продвижении был иногда был полезен, то сейчас вообще трэш - полузащитник без дриблинга, защитник без игры в защите, да и все пасы чужим почти с последующими контратаками. Жезус, видимо из-за травм, кончился как футболист уровня топ-4 апл, ну и Райс последние два матча просто отвратительно играет - центр буквально стал решетом, которое в пару передач проходят. Кроме Эдегора вообще выделить некого, жаль очередной выдающийся его матч руинят партнеры.
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лысый шарлатан опять всех уделал
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Ответ Камбоджа Иванов
Скоро им ещё Челси, ТТХ и МЮ насуют, и разговоры о чемпионстве этих бесхребетных исчезнут.
ну Челси и ТТХ, они, по праву первого клуба Лондона, обыгрывать должны, а вот про МЮ - да, насуют.
но это не точно.
+4
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Сити чемпион, поздравляю! Проиграли в очном матче чемпионство, припарковав автобус. А Ливерпуль это Ливерпуль)))
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Ответ Оригинальный Ник
Вы можете потратить миллиард фунтов не трансферы, можете нанять новых директоров, построить новый стадион. Но если ваш тренер — лузер, а чокерская натура вшита в ДНК клуба, то это навсегда
ТТХ по описанию очень подходит
+2
0
+2
Ответ Bunyod Turgunov
Ван Перси, Фабрегас, Насри, Клиши, Сегодня Гранит Жака в составе Байера взял Бундеслигу. Был одним из основных игроков команды. А в Арсенале от него сделали козлом отпущенного при неудачных играх. Джака сегодня чемпион а Арсенал идёт очередным позором. В своё время Насри, Фабрегас, Ван Перси, Клиши, Санья, Сонг все эти ушли из клуба за кубками. Потому что в этом болоте ты вряд ли выигаеш чемпионат. Надеюсь Эдегор и Сака это осознают и уйдут в топовую команду
все они ушли из клуба и поиграли на топов уровне ровно 1-1,5 сезона, а дальше все сдулись. Бог все видит
+3
-1
+2
Чемпионская гонка АПЛ в четырех простых шагах:

1. «Сити» 4:1 «Астон Вилла»
2. «Сити» 4:2 «Кристал Пэлас»
3. «Ливерпуль» 0:1 «Кристал Пэлас»
4. «Арсенал» 0:2 «Астон Вилла»
+6
-4
+2
Сити почует кровь и возьмут очередную АПЛ
И календарь у них проще чем у Арсенала и Ливерпуля
+2
0
+2
Арсенал и Ливерпул молодцы, достойно борятся, это АПЛ, где любой может выиграть любого, а этот лысый шарлатан еще хитрее стал, силы бережет, а в конце вырывается вперед))
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Так уверенно громить середняки по 6:0 и в итоге проsрать чемп🤷‍♂️
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Ответ exshepardjack
сейчас бы кубок ярмарок с товарищеским суеркубком сравнивать. всем васянам васек)))
У тебя отчество не Васильевич, случайно? А то будто кто-то за хлебом ушел, и не вернулся, а у тебя галочка на тему этого имени возникла
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Ответ Ashot Kafka
Про лузерство пишет человек, у которого почти 100% комментариев - унылое нытье про Арсенал. Иронично
Что тут ироничного.
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Ответ Любезный Коссутий
манипуляция. ведь Вилла тоже обыгрывала МС
Но но но
Арсенал также влетел в гостях АВ
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Ответ Камбоджа Иванов
Скоро им ещё Челси, ТТХ и МЮ насуют, и разговоры о чемпионстве этих бесхребетных исчезнут.
Мю тут лишний😂
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Ответ Isa Babaev
Арсеналу дико везло по сезону, никто из ключевых игроков надолго как у Сити и Ливерпуля не вылетал
Ну все, пруха кончилась
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Ответ Bunyod Turgunov
Ван Перси, Фабрегас, Насри, Клиши, Сегодня Гранит Жака в составе Байера взял Бундеслигу. Был одним из основных игроков команды. А в Арсенале от него сделали козлом отпущенного при неудачных играх. Джака сегодня чемпион а Арсенал идёт очередным позором. В своё время Насри, Фабрегас, Ван Перси, Клиши, Санья, Сонг все эти ушли из клуба за кубками. Потому что в этом болоте ты вряд ли выигаеш чемпионат. Надеюсь Эдегор и Сака это осознают и уйдут в топовую команду
Да, и Салиба заберут. Я не знаю, что их после прошлого то года удержало.
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очередной подарок пепу от артеты🏆🏆🏆
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Так по делом!!!
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