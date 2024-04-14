Только «Астон Вилла» Эмери обыграла «Арсенал» дважды в сезоне АПЛ. Унаи возглавлял «пушкарей» в 2018-2019 годах

Теги Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» дважды обыграла «Арсенал» в этом сезоне АПЛ.

«Арсенал» дома уступил «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ. В 16-м туре «канониры» проиграли бирмингемцам на выезде (0:1).

Таким образом, команда Уная Эмери – единственная, кому удалось дважды обыграть «канониров» в текущем чемпионате.

Стоит отметить, что «Вест Хэм» также дважды побеждал «Арсенал» в этом сезоне, но одна из побед случилась в розыгрыше Кубка лиги. В чемпионате «Арсенал» проиграл «молотобойцам» в первом круге (0:2) и разгромил соперника во втором (6:0).

Унаи Эмери возглавлял «Арсенал» в 2018-2019 годах.

«Астон Вилла» занимает 4-ю строчку в АПЛ с 63 очками. «Арсенал» с 71 очком опустился на 2-е место, пропустив вперед «Сити» с 73 очками.

Эмери набирает 2,26 очка на «Эмирейтс» – больше Венгера, Артеты и других тренеров с 10+ матчами на стадионе «Арсенала»

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9 комментариев
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Какой же крутой был тренер в Спартаке
+31
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+31
Тренеришка в Лиге Чемпионов, а игрочишка на лавке. Время рассудило
+27
-1
+26
Сегодня вечер Гуд Ибенингов в АПЛ)
+8
0
+8
Ответ АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
неужели отсылка к Гарику или что-то другое?
Отсылка к английскому Эмери времен Арсенала. Он так good evening произносил
+5
0
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Все таки Эмери тренер вот для таких команд как Севилья, Вильярреал, Астон вилла и.тд. заслужили все таки 4 место в АПЛ
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Умеет отомстить бывшей.
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Эмери в период его карьеры в Арсенале очень часто журналисты подтрунивали за его английский.

И чаще всего он из-за акцента говорил обычную фразу таким образом.
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Ответ Johnie
Сегодня вечер Гуд Ибенингов в АПЛ)
неужели отсылка к Гарику или что-то другое?
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Ответ Акер
Умеет отомстить бывшей.
Еще бы накидать Дзюбе в лч 😍
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