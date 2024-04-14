Только «Астон Вилла» Эмери обыграла «Арсенал» дважды в сезоне АПЛ. Унаи возглавлял «пушкарей» в 2018-2019 годах

«Астон Вилла» дважды обыграла «Арсенал» в этом сезоне АПЛ.

« » дома уступил «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре . В 16-м туре «канониры» проиграли бирмингемцам на выезде (0:1).

Таким образом, команда Уная Эмери – единственная, кому удалось дважды обыграть «канониров» в текущем чемпионате.

Стоит отметить, что «Вест Хэм» также дважды побеждал «Арсенал» в этом сезоне, но одна из побед случилась в розыгрыше Кубка лиги. В чемпионате «Арсенал» проиграл «молотобойцам» в первом круге (0:2) и разгромил соперника во втором (6:0).

Унаи Эмери возглавлял «Арсенал» в 2018-2019 годах.

« » занимает 4-ю строчку в АПЛ с 63 очками. «Арсенал» с 71 очком опустился на 2-е место, пропустив вперед «Сити» с 73 очками.

Эмери набирает 2,26 очка на «Эмирейтс» – больше Венгера, Артеты и других тренеров с 10+ матчами на стадионе «Арсенала»