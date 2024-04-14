Эмери набирает по 2,26 очка на «Эмирейтс» – больше Венгера, Артеты и других тренеров с 10+ матчами на стадионе «Арсенала»
Унаи Эмери добивается лучших результатов на «Эмирейтс» среди всех тренеров.
Сегодня «Астон Вилла» под руководством испанца обыграла «Арсенал» на его поле – 2:0.
В среднем команды Эмери набирают на стадионе «канониров» 2,26 очка за матч АПЛ – больше всех тренеров, у которых как минимум 10 игр на этой арене.
У Арсена Венгера – 2,22 очка, у Микеля Артеты – 2,11.
Эмери тренировал «Арсенал» с 2018 по 2019 год. В «Астон Вилле» он работает с 2022-го.