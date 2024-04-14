Эмери набирает по 2,26 очка на «Эмирейтс» – больше Венгера, Артеты и других тренеров с 10+ матчами на стадионе «Арсенала»

Теги Арсен Венгер Эмирейтс Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери добивается лучших результатов на «Эмирейтс» среди всех тренеров.

Сегодня «Астон Вилла» под руководством испанца обыграла «Арсенал» на его поле – 2:0.

В среднем команды Эмери набирают на стадионе «канониров» 2,26 очка за матч АПЛ – больше всех тренеров, у которых как минимум 10 игр на этой арене.

У Арсена Венгера – 2,22 очка, у Микеля Артеты – 2,11.

Эмери тренировал «Арсенал» с 2018 по 2019 год. В «Астон Вилле» он работает с 2022-го.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хозяин Арсенала?
+8
-2
+6
Ответ Жизнь Бичары
Хозяин Арсенала?
Нет. Это с учетом игр у руля.
+5
-1
+4
Ахахахахаха.
+2
-1
+1
Зато против Гвардиолы самый худший результат, даже недавно до матча проиграл, поставив второй состав
+2
-1
+1
Арсен с Арсеналом, Эмери на Эмирейтс )
+1
-1
0
Красава продолжает набирать очки даже не являясь больше главным тренером.
0
0
0
Эмери блестящую работу проделывает в Астон Вилле. Очень крепкая и тренерская команда
0
0
0
Ответ bat90
Зато против Гвардиолы самый худший результат, даже недавно до матча проиграл, поставив второй состав
Против Гвардиолы только у Клоппа норм результаты. Так что здесь нет ничего удивительного
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий