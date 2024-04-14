Гершкович об отставке Абаскаля: «Спартаку» пора одуматься – нельзя брать иностранцев, осваивающих профессию тренера. Мы видели, как мучился «Локо» – слава богу, соскочили с этого пути»

Михаил Гершкович призвал «Спартак» внимательнее относиться к выбору тренеров.

Сегодня красно-белые объявили об увольнении . Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице Мир , набрав 35 очков в 23 матчах.

– Давно все напрашивалось. Есть вопросы к руководству « », как они подбирают тренеров для именитой команды с миллионами болельщиков. Надо ответственно подходить к этому вопросу, а за последние годы не было такого тренера, про которого можно было сказать: лидер, великий специалист. И ведь «Спартак» делает ставку исключительно на иностранцев. Да еще и в спортивном блоке тоже приезжие.

Мы видели, как мучился « » при иностранцах. Слава богу, клуб соскочил с этого пути. Сейчас команда при Галактионове хоть и с перепадами играет, но движется в верном направлении. «Спартаку» тоже пора одуматься. Если вы зовете иностранца, то он должен быть маститым специалистом, выигравшим трофеи. Они же берут ребят, которые осваивают профессию тренера. Так нельзя!

– подошел бы «Спартаку»?

– Станислав Саламович – крупная боевая единица, достигал многих успехов. Это серьезная фигура, – сказал председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу