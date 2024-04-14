Глушаков о «Спартаке»: «Не надо искать причины только в Абаскале. Игрокам тоже стоит поковыряться в себе. Видно, что разлад везде»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Денис Глушаков прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля.

«Не надо искать причины только в Абаскале. Игрокам тоже стоит поковыряться в себе, посмотреть на свои выступления. Еще недавно же все было хорошо, команда выигрывала и проигрывала вместе. Но сейчас, если нет результата, то и будут перемены. Они случились.

Нет результата – уволили тренера, в этом нет никакой загадки. Мое мнение, руководству «Спартака» сейчас не стоит торопиться, можно оставить во главе команды кого-то из тренерского штаба и спокойно доиграть чемпионат.

Нет ставки на еврокубки, нужно доиграть и плавно готовиться к новому сезону. Бывали же случаи, когда увольняли тренеров, оставляли помощников и были результаты. Нужно спокойно спланировать, как поступить — какой нужен тренерский штаб, какая команда.

При всем уважении, сейчас в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Может, это звучит жестко. Но это «Спартак» – команда должна бороться за чемпионство. Все будет зависеть от коллектива в команде. Либо он есть, либо его нет.

Может, им надо собраться, в баню сходить, пива выпить и пообщаться. На полном серьезе говорю. Видно, что разлад идет везде. Есть ощущение, что какая-то шарашкина контора», — сказал бывший капитан «Спартака».

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13 комментариев
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Главный специалист по разладам высказался)
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Уж я то шарю за разлад в команде, - ухмыльнулся Глушаков
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На опыте...
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В Спартаке присутствие Джикии разлагает команду, как в свое время Глушакова...
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Кто бы говорил о ковырянии...
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Лучше не ковыряться, как говорится не трожь гно не завоняет.
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Разлад - везде. Чеканка мяча - нигде
Вот и вся проблема Спартака
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Глушаков, футболистам Спартака: Да идите вы в баню...
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Игроки не роботы, они то-же должны быть в ответе.И многие должны после сезона последовать за Абаскалем.Каждый год при всех тренерах одно и то же..Пора применить и палку.К руководству это то-же относится.
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Тебе ли не знать. Если не ошибаюсь, при тебе сливали "тренеришку" и Кареру.
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