Журавель об увольнении Абаскаля: «Логично, но с опозданием. «Спартак» получил еще один потерянный сезон. Гильермо развратили доверием, а он поплыл под прессингом»

Тимур Журавель высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в Мир , отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Команда выиграла 1 из 5 последних матчей в чемпионате России.

«Пока-пока. Логично, но с опозданием. Если бы менеджмент «Спартака» был проницательнее, то попрощался с зимой. Но «Спартак» безосновательно верил в лучшее и терял время.



Абаскаля развратили доверием, а он поплыл под прессингом. А «Спартак» получил еще один потерянный сезон.



В выигрыше – соперники и мы, собиратели кликов», – написал комментатор.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера