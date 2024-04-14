Журавель об увольнении Абаскаля: «Логично, но с опозданием. «Спартак» получил еще один потерянный сезон. Гильермо развратили доверием, а он поплыл под прессингом»

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Тимур Журавель Гильермо Абаскаль Футбол

Тимур Журавель высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Команда выиграла 1 из 5 последних матчей в чемпионате России.

«Пока-пока. Логично, но с опозданием. Если бы менеджмент «Спартака» был проницательнее, то попрощался с Абаскалем зимой. Но «Спартак» безосновательно верил в лучшее и терял время.

Абаскаля развратили доверием, а он поплыл под прессингом. А «Спартак» получил еще один потерянный сезон.

В выигрыше – соперники и мы, собиратели кликов», – написал комментатор.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

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22 комментария
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нахождение Журавеля на матче тоже упущение.
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Даже не знаю чем развратили Журавеля, я бы ему и школьную стенгазету вести не доверил, какой уж тут федеральный эфир
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Теперь надо в ноги Дмитрию Аленичиву поклониться! Пусть сделает команду, как в 2015/2016, которую потом любой клоун к чемпионству приведет. Если нет, то Спартак будет продолжат считать потерянные сезоны. Если что 2023/2024 уже 7-ой (СЕДЬМОЙ). И без просвета!
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Что за "пока-пока"? Друга себе нашел, Журавелюшка? Тошно от подобных журналистишков
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Потерянный сезон... Это стабильность из года в год
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Журавель - собиратель кликов )
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Ответ Cruel Snake
Потерянный сезон... Это стабильность из года в год
the cycle must continue
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Кого на трон посадят? Неужели царя? Он как раз учится на тренера. Будет мяч на тренировках чеканить перед игроками.
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Не знаю читает ли Александр Мостовой комментарии на спортсе, но если читает, то знай Саш, что есть те, кто не смотря на твои порой несуразные комментарии верят, что именно ты должен возглавить Спартак, ты!!!! Тот у кого еще в сердце, не только в уме хранится память о чемпионствах в 90е. Требую дать шанс !!!!!
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Ответ Что в имени тебе моем Иванов
Теперь надо в ноги Дмитрию Аленичиву поклониться! Пусть сделает команду, как в 2015/2016, которую потом любой клоун к чемпионству приведет. Если нет, то Спартак будет продолжат считать потерянные сезоны. Если что 2023/2024 уже 7-ой (СЕДЬМОЙ). И без просвета!
Это Каррера клоун?
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Ответ Что в имени тебе моем Иванов
Теперь надо в ноги Дмитрию Аленичиву поклониться! Пусть сделает команду, как в 2015/2016, которую потом любой клоун к чемпионству приведет. Если нет, то Спартак будет продолжат считать потерянные сезоны. Если что 2023/2024 уже 7-ой (СЕДЬМОЙ). И без просвета!
Аленичев хороший вариант
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Ответ Peter Parker
Даже не знаю чем развратили Журавеля, я бы ему и школьную стенгазету вести не доверил, какой уж тут федеральный эфир
каналом газпроммедиа владеет.
думайте.
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Спартак отстает от третьего место на три очка, от Локомотива и ЦСКА на два... Состав сопоставим. Что же не обсуждают тренеров этих команд ? Прессинг ? Игрокам Спартака нужно в себе разобраться с игрой, которую они продемонстрировали в Сочи... Команде нужен тренер способный покрыть трехэтажным матом, бутцу, как Фергюсон запустить в "звезду"
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ну чё пеппы, начинаете новый цикл?
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Главное следующего не скакуна.
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Сейчас ещё вся страна выскажется по этому поводу...
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база от журавля
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Лучше поздно, чем никогда.
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