Владимир Быстров: «Абаскаль – физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Он не тренер»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в рамках Мир РПЛ.

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая – нет игры.

Третья – «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», – сказал экс-игрок «Спартака».

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62 комментария
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А что ему делать, он же в футбол не играл!
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Ответ сергей петров
Володька дурачок
Так-то да. Но в данном конкретном случае - все по делу сказал.
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Ругать Абаскаля нет смысла, по большому счету. Он работает, как умеет. По другому и правильно он работать не умеет в принципе! Более интересный вопрос другой: кто этого бездаря привёл в такой топ-клуб, как "Спартак"?!
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Володька дурачок
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все плюются в тренера, но ни один в игроков, которые и пас свободному партнёру на 10 метров отдать не в состоянии...
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Вова спец по физрукам
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Мостовой срочно звонит Быстрову: - Володька, вот щас не понял! Это мой хлеб.!
Сейчас кто-то кому-то начеканит
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Быстрый конечно резкий, но абасакаль реально физрук…
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Эмери тоже был тренеришкой. Зато Каррера, который выиграл Спартаку чемп, в Италии тренирует Серию Б. РПЛ конечно это аномальная зона футбола, в ней все не по законам логики
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Физруки на тренировках что то да делают
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Ответ Клименко
Эмери тоже был тренеришкой. Зато Каррера, который выиграл Спартаку чемп, в Италии тренирует Серию Б. РПЛ конечно это аномальная зона футбола, в ней все не по законам логики
Ну Спаллетти и там и тут уровень показал, Адвокат в целом тоже.
Так что скорее Спартак аномальная зона)
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странно что не уволили еще физрука
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Мостовой срочно звонит Быстрову:
- Володька, вот щас не понял! Это мой хлеб.!
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Тут не только тренер виноват, но и пол команда гнать надо, метлой поганой
+3
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Абаскаль - физрук, Эмери - тренировка и только игроки Богом поцелованные
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Похоже на сплав. Не играет никто. Надо менять.
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Говорящая голова
+3
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Ответ </c/>
все плюются в тренера, но ни один в игроков, которые и пас свободному партнёру на 10 метров отдать не в состоянии...
У Спартака нет тренера - поэтому нет не командной игры , не комбинаций , не голов , не интересных стандартов - нет - ничего - просто у некоторых команд в воротах Лещуки стоят....
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Наиль Умяров: Мы занимаемся физкультурой ЗА нашего тренера!
умяров первый на выход
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И даже рывочки?👉👈
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Ответ NIK7478
Ругать Абаскаля нет смысла, по большому счету. Он работает, как умеет. По другому и правильно он работать не умеет в принципе! Более интересный вопрос другой: кто этого бездаря привёл в такой топ-клуб, как "Спартак"?!
Что же в нем интересного.
Его привел Каттани.
Он же приволок таких уникумов, как Николсон и Мартинс.
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Абаскаль прячется от всех и пытается чеканить...
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Спартак всегда будет самым мемным клубом нашей страны 🤣🤣🤣
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Ответ Leon9
умяров первый на выход
Да, и пол-состава вместе со всей иноагентной бригадой физруков.
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Чтобы кого-то обвинять, сначала нужно что-то из себя представлять. Володька, ты вообще кто?
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«Тренировать Спартак - не мелочь по карманам тырить!» В.Быстров
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Быстров не эксперт
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Нет бы сразу с перегаром приходить на тренировки, как это делают среднестатистические физруки
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Ответ Костя Токарев
Володька это не эксперт, он приходит на ТВ и ни одной хорошей мысли
Если Абаскаль после спартака будет терпеть крах в карьере в других клубах, что будешь делать дальше ?

Просто с чего Васян разбирается лучше в футболе чем бывший игрок спартака ? У него наверняка данных об этом больше чем у Васяна, да ? Подумай об этом
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Ответ </c/>
ок нет игры, но мастерство то должно быть, а они не обвести, ни пас отдать, ничего не могут...тут большие вопросы к игрокам...с тренера ответственности не снимаю...
Какие вопросы к игрокам ? Мы не знаем что он от них требует что они тренируют на тренировках... Что ты хочешь им предъявить и спросить ? Спасибо скажи , что их качества хватает что бы в середине таблице находится играя вообще без тренера ...
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