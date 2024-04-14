Владимир Быстров: «Абаскаль – физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Он не тренер»
Владимир Быстров раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в рамках Мир РПЛ.
«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая – нет игры.
Третья – «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.
Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», – сказал экс-игрок «Спартака».
Так что скорее Спартак аномальная зона)
- Володька, вот щас не понял! Это мой хлеб.!
Его привел Каттани.
Он же приволок таких уникумов, как Николсон и Мартинс.
Просто с чего Васян разбирается лучше в футболе чем бывший игрок спартака ? У него наверняка данных об этом больше чем у Васяна, да ? Подумай об этом