Владимир Быстров: «Абаскаль – физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Он не тренер»

Владимир Быстров раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в рамках Мир .

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая – нет игры.

Третья – «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», – сказал экс-игрок « ».