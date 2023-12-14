Тихонов об Олимпиаде-2024: «Если мы сейчас отправим тех, кто не имеет притязаний на медали, над нами посмеются. Скажут, что правильно не допускали»

Александр Тихонов рассказал, кто должен принимать решение об участии в Олимпиаде.

«Нужно все взвесить и отдать на суд профессионалам. В обсуждении должны участвовать главы федераций, сами спортсмены и представители правительства или президента. Время для принятия решения у нас есть.

Многие наши спортсмены уже потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду, полную делегацию нам сформировать уже не получится, и если мы сейчас отправим тех, кто не имеет притязаний на медали, то над нами посмеются. Скажут, что правильно нас не допускали, потому что от нас никакого толку.

Но я бы не поехал даже в том случае, если бы претендовал на медаль», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит