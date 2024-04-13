«Манчестер Сити» – «Реал»: прогноз на ответный матч Лиги чемпионов,1/4 финала

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома сыграет с мадридским «Реалом». Ответный матч главного европейского клубного турнира пройдет в среду, 17 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени. Игру проведут в Манчестере, на стадионе «Этихад», встреча пройдет при ясной погоде и 6 градусах тепла.

Рекомендованные варианты ставок на игру:

победа «Манчестер Сити» – 1.71;

тотал больше 2.5 – 1.67;

обе забьют (да) – 1.64.

Обе команды демонстрируют прекрасную игровую форму и имеют в своем активе довольно затяжные серии без поражений. Так, «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 27 игр кряду, команда в последний раз уступила 6 декабря 2023 года, проиграв «Астон Вилле» (0:1). «Реал» может похвастать беспроигрышной серией из 15 матчей. К слову, первая встреча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась со счетом 3:3, а значит, в предстоящем поединке станет известен полуфиналист престижного турнира.

Для совершения осмысленной ставки на матч, необходимо сделать грамотный прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал» – ознакомиться с текущей игровой формой коллективов, изучить статистику последних пяти встреч, узнать сведения о травмированных и дисквалифицированных игроках, а также учитывать индивидуальную статистику футболистов. Этим и займемся.

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«Манчестер Сити»

«Горожане» ведут довольно серьезную борьбу за победу в чемпионате Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в АПЛ с 73 очками, в то время как «Арсенал» и «Ливерпуль» «поджимают», занимают 2 и 3 места с 71 баллом. Что касается формы команды то в последних пяти поединках коллектив выиграл три встречи и дважды сыграл вничью:

13.04.24 «Манчестер Сити» – «Лутон Таун» 5:1;

09.04.24 «Реал» – «Манчестер Сити» 3:3;

06.04.24 «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» 2:4;

03.04.24 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» 4:1;

31.03.24 «Манчестер Сити» – «Арсенал» 0:0.

В предыдущем поединке команда разгромила новичка английской Премьер-лиги «Лутон Таун» со счетом 5:1. Голами в той игре отметились Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Йошко Гвардиол, также в поединке был зафиксирован автогол от игрока «Лутона» Даики Хасиоки. «Шляпники» ответили голом престижа в авторстве Росса Баркли.

В последних пяти играх «Манчестер Сити» наколотил 16 голов и пропустил семь мячей. Команда в среднем забивает по 3.2 гола за матч и пропускает по 1.4 мяча за игру. Подопечные Гвардиолы владеют мячом на протяжении 69.8% игрового времени.

В составе «Манчестер Сити» следует выделить Эрлинга Холанда, Филипа Фодена и Хулиана Альвареса. Норвежец проводит очередной сильный сезон – футболист забил 31 гол, шесть с пенальти в 38 поединках, англичанин отличился 22 голами в 45 встречах, а аргентинец забил 16 голов, один с пенальти в 46 поединках.

Пока Холанд ставит бомбардирские рекорды, Кевин де Брюйне лидирует в списке лучших ассистентов команды. Бельгиец в 17 матчах отдал 13 ассистов. Столько же у Хулиана Альвареса, однако игрок провел 46 игр, на третьем месте идет Родриго Эрнандес с 11 ассистами в 41 встрече.

В предстоящей встрече команде не помогут Натан Аке и Кайл Уокер. Аке лечит травму берцовой кости, и уже пропустил пять поединков, Кайл Уокер также пропустил пять игр из-за травмы подколенного сухожилия.

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«Реал»

Подопечные Карло Анчеллотти с отрывом лидируют в чемпионате Испании. Команда набрала 78 очков, и на восемь баллов обгоняет «заклятых друзей» – каталонскую «Барселону», которая занимает второе место. На третьем месте идет «Жирона» с 65 баллами – другой каталонский клуб отстает от «сливочных» на солидные 13 очков.

В последних пяти матчах команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью:

13.04.24 «Мальорка» – «Реал» 0:1;

09.04.24 «Реал» – «Манчестер Сити» 3:3;

10.03.24 «Реал» – «Сельта» 4:0;

16.03.24 «Осасуна» – «Реал» 2:4;

31.03.24 «Реал» – «Атлетик» 2:0.

В предыдущем матче команда стараниями Орельена Тчуамени обыграла на выезде «Мальорку». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «королевского клуба».

В последних пяти поединках команда наколотила 14 голов и пропустила пять мячей. «Реал» владеет мячом на протяжении 56% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Джуд Беллингем. Англичанин наколотил 20 голов, один с пенальти в 34 матчах своей команды. На втором месте идет Винисиус Джуниор с 18 голами, одни с пенальти, в 30 встречах. А на третьей строчке расположился Родриго с 16 голами в 43 поединках.

Беллингем хорош и в статистике ассистов. Англичанин с 10 голевыми пасами занимает первое место – Джуд принял участие в 34 матчах своей команды. На втором месте идет Винисиус Джуниор с восемью ассистами в 30 матчах, столько же результативных передач и у Родриго, однако игрок провел 43 поединка.

В предстоящей встрече из-за перебора желтых карточке не сыграет Орельен Тчуамени. А из-за травм на поле не выйдут Давид Алаба и Тибо Куртуа. Австриец пропустил 29 поединков из-за разрыва крестообрахной связки, а бельгийский голкипер не играет в семи встречах из-за разрыва мениска.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал»

История противостояния команд насчитывает 13 матчей, в которых «Манчестер Сити» выигрывал пять раз, а вот мадридский «Реал» побеждал в четырех матчах. Остальные поединки завершились ничейным результатом. В последних пяти очных встречах были продемонстрированы следующие результаты:

09.04.24 «Реал» – «Манчестер Сити» 3:3;

17.05.23 «Реал» – «Манчестер Сити» 3:1;

09.05.23 «Реал» – «Манчестер Сити» 1:1;

04.05.22 «Манчестер Сити» – «Реал» 4:0;

26.04.22 «Манчестер Сити» – «Реал» 4:3.

Обе команды показывают хороший уровень футбола и наверняка будут играть на победу – к слову, первый четвертьфинальный матч коллективов продемонстрировал подобный настрой. Букмекеры, впрочем, верят «Манчестер Сити» – на «горожан» «БетБум» дает коэфф 1.71, ничью оценивают в 4.36, а вот победу «Реала» в 4.97. Пожалуй мы согласимся с аналитиками «БетБум» и поверим в подопечных Хосепа Гвардиолы.

Наши варианты ставок на игру:

победа «Манчестер Сити» – 1.71;

тотал больше 2.5 – 1.67;

обе забьют (да) – 1.64.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал

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