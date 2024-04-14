Опоссум по имени Наступ прилетел с «Пари НН» в Оренбург. Это подарок Генича Юрану

Константин Генич подарил Сергею Юрану игрушечного опоссума по имени Наступ.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер « » эмоционально высказался в адрес судей в подтрибунном помещении после поражения от «Краснодара» (3:4). Возмущение Юрана вызвал момент, в котором Александр Черников наступил на ногу Виктору Александрову, не получив за это вторую желтую карточку.

После публикации видео инцидента в ряде спортивных СМИ появились такие фразы Юраны: «Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, опоссумы, ##### (блин – Sports)!»

Как выяснилось позднее, вместо опоссумов было употреблено слово «обосранные». В итоге главный тренер нижегородцев был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за «оскорбительное поведение».

Сегодня « » встречается с « » в 24-м туре Мир . Игра начнется в 12:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опоссум Наступ прилетел на выезд вместе с командой и был передан Сергею Юрану. Тренер поблагодарил комментатора за подарок и обещал поставить его в тренерскую.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов