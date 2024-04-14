Опоссум по имени Наступ прилетел с «Пари НН» в Оренбург. Это подарок Генича Юрану

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Оренбург Константин Генич Пари НН ахахаха брань Футбол

Константин Генич подарил Сергею Юрану игрушечного опоссума по имени Наступ.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер «Пари НН» эмоционально высказался в адрес судей в подтрибунном помещении после поражения от «Краснодара» (3:4). Возмущение Юрана вызвал момент, в котором Александр Черников наступил на ногу Виктору Александрову, не получив за это вторую желтую карточку.

После публикации видео инцидента в ряде спортивных СМИ появились такие фразы Юраны: «Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, опоссумы, ##### (блин – Sports)!» 

Как выяснилось позднее, вместо опоссумов было употреблено слово «обосранные». В итоге главный тренер нижегородцев был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за «оскорбительное поведение».

Сегодня «Пари НН» встречается с «Оренбургом» в 24-м туре Мир РПЛ. Игра начнется в 12:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опоссум Наступ прилетел на выезд вместе с командой и был передан Сергею Юрану. Тренер поблагодарил комментатора за подарок и обещал поставить его в тренерскую.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

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9 комментариев
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Ответ Денис Ширинов
Зачем здесь это говноновость?
По моему достаточно забавно, к тому же хотя бы связано со спортом
А вот зачем нам всякие политиканы и элитные эскортницы - вот это вопрос
+24
-2
+22
Нормально обыграли ситуацию с точки зрения SMM
+7
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Безотносительно излишней и порою неприличной эмоциональности, Юран - тренер сильный.
+8
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о, спасибо спортс, что в скобочках начали давать подсказки, очень помогает!
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На спортсе есть тег ахахаха?)
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Это, скорее, сурикат, чем опоссум.
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Ответ pogbadrogba
По моему достаточно забавно, к тому же хотя бы связано со спортом А вот зачем нам всякие политиканы и элитные эскортницы - вот это вопрос
"Лучше муть про игрушечного опоссума, чем заремка с химкинским губером". У вас окошко Овертона открылось.
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