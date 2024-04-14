Медведев о победе над «Краснодаром»: «Говорят, будто борьба за чемпионство закончилась, надеясь, что «Зенит» самоуспокоится. Но этого не будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар Матч ТВ Футбол

Александр Медведев заявил, что «Зенит» не собирается расслабляться.

– В первую очередь хочу еще раз поздравить всех болельщиков «Зенита» с победой над «Краснодаром». Волевой победой.

Очень тяжелый первый тайм, хотя и в нем могли забить, причем не раз. Мостовой, Педро, Караваев имели хорошие моменты. В то же время «Краснодар» очень активно двигался, было очень непросто.

Но во втором тайме «Зенит» показал, кто в чемпионате лидер. Мы забили два очень красивых гола, могли поражать ворота еще. С другой стороны, отмечу, что игра была жесткой, иногда даже грубой со стороны «Краснодара».

Но это уже позади – идем дальше. В ближайшую среду кубковый матч со «Спартаком». Поэтому не успокаиваемся и не останавливаемся.

– Как вы оцениваете турнирную ситуацию после победы над прямым конкурентом?

– Сейчас много говорят и будут говорить, будто борьба закончилась. Думаю, такие публикации делаются в надежде на то, чтобы мы самоуспокоились. Но этого не будет. В каждом следующем матче независимо от того, против кого нам предстоит играть, разыгрываются три очка.

– Вы наверняка слышали, что стадион периодически выдавал не самые лестные кричалки в адрес «Зенита». Как к этому относитесь?

– У нас было отличное общение с менеджментом «Краснодара» и поклонниками клуба. Но болельщик болельщику рознь. Обидно, конечно, когда твоя команда проигрывает. Иногда эмоции трудно сдержать.

Но в целом Краснодар – очень гостеприимный город. На стадионе это одно, а за его пределами – совсем другое. Так и должно быть, – сказал председатель правления «Зенита»

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9 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Осенью нам предстоит битва с Мальме за третье место в группе. Плюс, мы постоянно боремся с собственными провинциальными комплексами - это постоянный процесс, добавил Медведев.
У вас и битвы с Мальме не будет.
Акрон и Торпедо ваш потолок 😀
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Ответ Атомный Карась
Да ну. А Зенит ведь проиграл 4 матча и 5 вничью сыграл. Если нет конкуренции, то почему не 0 поражений, как у Байера?)
вопросы к зениту и их тренеру: почему команда, стоимость игроков которой в среднем выше в 3 раза, чем у других команд в турнире, имеет такие проблемы.
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Ответ AltHurrep
абсолютно все вокруг твердят про то, что у зенита нет никакой конкуренции в чемпионате, и только сами представители зенита в интервью придумывают и рассказывают о какой-то борьбе
Да ну. А Зенит ведь проиграл 4 матча и 5 вничью сыграл. Если нет конкуренции, то почему не 0 поражений, как у Байера?)
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-1
+1
1. Зенит
2. Краснодар
3. Москва ( внутренний чемпионат)
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абсолютно все вокруг твердят про то, что у зенита нет никакой конкуренции в чемпионате, и только сами представители зенита в интервью придумывают и рассказывают о какой-то борьбе
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Да она и не начиналось. Было сразу понятно, что на дистанции Зенит стабильнее всех, особенно после зимних покупок.
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Да, надо мотивацию поддерживать в команде. По весне из-за расслабленности не смогли обеспечить необходимый отрыв, когда соперники давали такие шансы своими ошибками.
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