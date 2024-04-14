Медведев о победе над «Краснодаром»: «Говорят, будто борьба за чемпионство закончилась, надеясь, что «Зенит» самоуспокоится. Но этого не будет»

Александр Медведев заявил, что «Зенит» не собирается расслабляться.

– В первую очередь хочу еще раз поздравить всех болельщиков «Зенита» с победой над «Краснодаром». Волевой победой.

Очень тяжелый первый тайм, хотя и в нем могли забить, причем не раз. Мостовой, Педро, Караваев имели хорошие моменты. В то же время «Краснодар» очень активно двигался, было очень непросто.

Но во втором тайме «Зенит» показал, кто в чемпионате лидер. Мы забили два очень красивых гола, могли поражать ворота еще. С другой стороны, отмечу, что игра была жесткой, иногда даже грубой со стороны «Краснодара».

Но это уже позади – идем дальше. В ближайшую среду кубковый матч со «Спартаком». Поэтому не успокаиваемся и не останавливаемся.

– Как вы оцениваете турнирную ситуацию после победы над прямым конкурентом?

– Сейчас много говорят и будут говорить, будто борьба закончилась. Думаю, такие публикации делаются в надежде на то, чтобы мы самоуспокоились. Но этого не будет. В каждом следующем матче независимо от того, против кого нам предстоит играть, разыгрываются три очка.

– Вы наверняка слышали, что стадион периодически выдавал не самые лестные кричалки в адрес «Зенита». Как к этому относитесь?

– У нас было отличное общение с менеджментом «Краснодара» и поклонниками клуба. Но болельщик болельщику рознь. Обидно, конечно, когда твоя команда проигрывает. Иногда эмоции трудно сдержать.

Но в целом Краснодар – очень гостеприимный город. На стадионе это одно, а за его пределами – совсем другое. Так и должно быть, – сказал председатель правления «Зенита»