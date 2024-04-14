Экс-судья Итурральде о голе Феликса через себя: «Было близко к опасной игре в отношении ближайшего к нему игрока «Кадиса»

Теги Барселона Ла Лига судьи Кадис Эдуардо Итурральде Гонсалес Жоау Феликс Футбол

Экс-судья высказался о голе Жоау Феликса в ворота «Кадиса».

Вчера «Барселона» одержала победу над «Кадисом» (1:0) в матче 31-го тура Ла Лиги.

Единственный гол португалец забил ударом через себя в падении. В штрафной «Кадиса» Феликса опекали несколько игроков соперника, полузащитник наносил удар по мячу на уровне их голов.

«Это было очень близко к опасной игре, но не в отношении защитника, который падает на землю, а того игрока, который находится к нему ближе всех.

В таких экстремальных ситуациях нужно всегда прислушиваться к судье. Пенальти не был назначен, хотя Феликса чуть придержали, потому что не было оснований.

Если одновременно фиксируется опасная игра и штрафной из-за захвата, всегда назначается свободный удар», – сказал Эдуардо Иттуральде Гонсалес.

Феликс ударом через себя забил «Кадису», защитник Карселен схватился за голову, хотя Жоау его не задел. «Барселона» открыла счет на 37-й, впервые попав в створ

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Настолько близко, что защитник превентивно, схватился за лицо и упал в муках ) а вдруг бы попал, тогда бы еще и по газану покатался.
+31
-3
+28
Бил по мячу, и попал. Он не пересекал своим ударом траекторию движения защитника, он был ближе к мячу изначально и быстрее нанёс удар. Иначе, говоря, защитник тупо не успел подставить голову под ногу. Ну, это его проблемы
+15
-2
+13
чушь,башка защитника была в километре от ступни фелиша
+14
-5
+9
Ответ Антон Савельев
Настолько близко, что защитник превентивно, схватился за лицо и упал в муках ) а вдруг бы попал, тогда бы еще и по газану покатался.
да я заметил этот бесконтактный удар на всякий случай отработал падение.)
+9
0
+9
Запретить Удары через себя как класс )))). особенно забитые Барселоной.
+8
-3
+5
Игрок кадиса не плохо так нырнул) как Беллингем ныряет в каждом матче
+12
-9
+3
Ответ Влад Аронофски
проиграла Мальорка, а горит у фана бчк
Проиграл Кадис, а горит Влад Аронофски
+3
0
+3
Ответ Антон Савельев
Настолько близко, что защитник превентивно, схватился за лицо и упал в муках ) а вдруг бы попал, тогда бы еще и по газану покатался.
Господи, это чудовищно нелепо было, конечно. Испанский стыд просто какой-то
+2
0
+2
Ответ Feniks91
Комментарий удален модератором
артист,да
+2
0
+2
тв реала уже закинули удочку)
+12
-11
+1
Ответ Антон Савельев
Настолько близко, что защитник превентивно, схватился за лицо и упал в муках ) а вдруг бы попал, тогда бы еще и по газану покатался.
Надеялся, что скауты Реала заметят и вступят в переговоры
+6
-5
+1
Мадридский выкормыш, что еще он мог сказать?!!
0
0
0
Ответ Волька-ибн-Алёша
чушь,башка защитника была в километре от ступни фелиша
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий