Экс-судья Итурральде о голе Феликса через себя: «Было близко к опасной игре в отношении ближайшего к нему игрока «Кадиса»

Экс-судья высказался о голе Жоау Феликса в ворота «Кадиса».

Вчера «Барселона» одержала победу над «Кадисом» (1:0) в матче 31-го тура .

Единственный гол португалец забил ударом через себя в падении. В штрафной « » опекали несколько игроков соперника, полузащитник наносил удар по мячу на уровне их голов.

«Это было очень близко к опасной игре, но не в отношении защитника, который падает на землю, а того игрока, который находится к нему ближе всех.

В таких экстремальных ситуациях нужно всегда прислушиваться к судье. Пенальти не был назначен, хотя Феликса чуть придержали, потому что не было оснований.

Если одновременно фиксируется опасная игра и штрафной из-за захвата, всегда назначается свободный удар», – сказал Эдуардо Иттуральде Гонсалес.

Феликс ударом через себя забил «Кадису», защитник Карселен схватился за голову, хотя Жоау его не задел. «Барселона» открыла счет на 37-й, впервые попав в створ