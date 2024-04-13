Феликс ударом через себя забил «Кадису», защитник Карселен схватился за голову, хотя Жоау его не задел. «Барселона» открыла счет на 37-й, впервые попав в створ
Жоау Феликс эффектным ударом открыл счет в игре с «Кадисом».
На 37-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги полузащитник «Барселоны», арендованный у «Атлетико», нанес пробил через себя в падении.
При этом находившийся рядом защитник «Кадиса» Исаак Карселен схватился за голову, хотя Феликс не попал по нему. Стоит отметить, что Феликса в момент удара опекали два игрока соперника, включая Карселена, футболист каталонского клуба наносил удар ногой по мячу на уровне их голов.
Это был первый удар «блауграны» в створ. Всего каталонцы пробили в 7-й раз.
Изображения: кадры из трансляции ESPN
«Кадис» – «Барселона». 0:1 – Жоау Феликс открыл счет. Онлайн-трансляция
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