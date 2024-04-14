Феликс о голе «Кадису» ударом через себя: «Мне везет на этом поле, 2 года назад я забил здесь так же. Стараюсь делать все возможное, чтобы помочь «Барсе»

Теги Барселона Ла Лига Кадис Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о своем голе в ворота «Кадиса».

«Барселона» одержала победу со счетом 1:0 в 31-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил полузащитник каталонцев Феликс ударом через себя в падении.

«Я увидел мяч над головой, попробовал пробить, и получился гол. Два года назад я забил здесь ударом через себя, мне везет на этом поле.

Мы все работаем над тем, чтобы выходить в стартовом составе и играть как можно больше. Я стараюсь делать все возможное, чтобы помочь команде, и когда я на поле, я стараюсь показать, на что я способен. Мы все работаем, чтобы быть в старте, я хочу помочь команде, я знаю, что могу внести свой вклад», – сказал португалец.

Феликс ударом через себя забил «Кадису», защитник Карселен схватился за голову, хотя Жоау его не задел. «Барселона» открыла счет на 37-й, впервые попав в створ

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2 комментария
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Феликс, что бы про него не говорили, но принес много очков барсе

Обязательно нужно выкупать двух Жоао
+3
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молодец
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