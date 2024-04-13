Барселона – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 16 апреля

Во вторник, 16 апреля, сыграют Барселона и ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Барселона – ПСЖ

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Барселона – ПСЖ

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