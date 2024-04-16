Барселона — ПСЖ: прогноз на матч 16.04.2024, Лига чемпионов

Шансы «Пари Сен-Жермен» на выход в полуфинал после первого матча рассматриваются как минимальные. На своем поле французская команда уступила 2 : 3, и это еще не приговор, история знала немало моментов, когда отыгрывалось и не такое. Но это ПСЖ, команда, про которую уже не раз упоминалось как в басне Крылова, — вы, друзья, как не садитесь… На протяжении десятка лет с завидным упорством руководство клуба предпринимает разные ходы, включая приобретение звездных игроков и тренеров, но главную задачу по завоеванию Кубка чемпионов решить так и не удается. После первой игры в столице Каталонии складывается впечатление, что не удастся и на этот раз. Дело даже не в победе «сине-гранатовых», а в игре парижан. Почему-то всплески у них были только на время, а Хави показал себя как умелый менеджер, тонко чувствуя ход игры, зная, кого нужно выпустить на замену.

В какой-то степени можно сетовать на фактор усталости игроков «Пари Сен-Жермен». Благодаря финалу Кубка Испании «Барселона» могла готовиться к матчу Лиги чемпионов полторы недели, за это время ПСЖ сыграл дважды. Сначала важный полуфинальный поединок в Кубке Испании против «Ренна», а затем матч чемпионата страны против «Клермона». Пусть в последнем случае Луис Энрике применил широкую ротацию. На поле практически никто из основы не вышел, но тем не менее. Сейчас ситуация обратная. После первого матча парижане могли сразу начать подготовку ко второму, а вот «Барселона» в субботу провела очень тяжелый поединок против одного из аутсайдеров «Кадиса». Матч состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало в 22:00 по московскому времени.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 3

Барселона

У «Барселоны» сейчас очень сложный отрезок. Мало того, что играть с ПСЖ, и есть прекрасные шансы выйти в полуфинал, причем команда в последние годы в Лиге чемпионов проваливалась, так еще можно всерьез задуматься о победе в Примере. Отставание от мадридского «Реала» составляет восемь очков, сразу после игры с парижанами выезд в Мадрид, где теоретически от восьми может остаться всего пять очков. Дальше предстоит сыграть еще шесть туров, где может случиться всякое. Правда, после «класико» сразу идут «Валенсия», «Жирона» и «Реал Сосьедад».

Во всем «виноват» Хави. Как только он заявил, что по окончанию сезона покинет команду, резко улучшились результаты. Начиная с февраля «блаугранас» не проигрывают. Более того, если раньше в матчах были большие перепады, случались ошибки, то сейчас команда действует очень уверенно. Ошибки были, в том числе, со стороны тренера, но как быть сейчас? Допустим «Барселона» выигрывает чемпионат и Лигу чемпионов, и наставник покидает такую команду. Уже сейчас из стана «сине-гранатовых» раздаются разговоры о том, что Хави просят остаться. Многое будет зависеть от результатов, так что ждем.

Одно можно сказать точно, «Барселона» стала играть более прагматично с большим акцентом на оборону, что раньше было ей не свойственно, но это приносит результат, в чем заслуга тренера. Он доверяет молодым игрокам, а это прочный фундамент на будущее: Гави, Педри, Ламин Ямаль, теперь вот Пау Кубарси. Изменилась на поле роль Роберта Левандовски, который стал выполнять огромный объем работы. По словам Хави, команда находится в лучшей форме за весь сезон, и с этим можно согласиться. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «сине-гранатовых».

Примера. 13.03.2024, «Кадис» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Лига чемпионов. 11.04.2024, «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Примера. 30.03.2024, «Барселона» — «Лас-Пальмас» — 1 : 0

— «Лас-Пальмас» — : 0 Примера. 17.03.2024, «Атлетико Мадрид» — «Барселона» — 0 : 3

— 0 : Лига чемпионов. 12.03.2024, «Барселона» — «Наполи» — 3 : 1

Факты и цифры

«Барселона» 5 раз в своей истории становилась обладателем Кубка чемпионов, последний успех датирован сезоном 2014-2015 года

На групповом этапе команда Хави набрала одинаковое количество очков с «Порту» — по 12, но заняла первое место за счет личных встреч

Сразу три игрока команды забили по 3 мяча в нынешнем турнире — Роберт Левандовски, Жоау Феликс и Ферран Торрес

Лучший ассистент «Барселоны» Илкай Гюндоган, на его счету 4 результативных передачи

Прогноз на матч Челси – Эвертон

Пари Сен-Жермен

Команда долгое время ни в чем себе не отказывала и скупала лучших игроков. Конечно были ограничения, связанные с «фэйр плей», но Месси, Неймар, Мбаппе в одной команде, казалось, автоматически станут залогом громких побед. Не срослось. Так, может быть, что-то получится, когда из «Пари Сен-Жермен» уйдет последний из этой троицы? Сага с уходом Килиана Мбаппе продолжается уже третий год и близка к завершению. Интересно, что в нынешнем сезоне нападающий уже не так часть радует болельщиков своими перфомансами. Да и глядя на то, как идут дела у мадридского «Реала», сильно ли он сейчас нужен «сливочным».

Но это дела будущего сезона, а в первой игре против «Барселоны» Килиан ничего выдающегося не показал. Там, скорее, сверкал Усман Дембеле. В любом случае, даже если в этом году ничего не получится на международной арене, можно заняться спокойным строительством команды не бросаясь на то, что блестит. На внутренней арене у команды, как всегда, все прекрасно. Впереди финал Кубка Франции, где соперником будет «Лион». Отрыв от второго места в чемпионате, на котором идет сенсационный «Брест» за шесть туров до конца первенства составляет десять очков. Если по Кубку вопрос, то очередной титул ПСЖ вряд ли упустит.

Что бы сейчас не говорили и не писали о Килиане Мбаппе, все же фактор нападающего будет играть важную роль в предстоящем матче. Если он вновь растворится на поле, в первом поединке против него отлично сыграл Жюль Кунде, то парижане не смогут рассчитывать на победу. Именно Мбаппе на протяжении всего турнира сделал огромный вклад в то, на какой стадии сейчас находится его команда. Представляется, что два раза подряд футболист на поле пропасть не сможет. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием дортмундцев.

Лига чемпионов. 11.04.2024, «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Лига 1. 06.04.2024, «Пари Сен-Жермен» — «Клермон» — 1 : 1

Кубок Франции. 03.04.2024, «Пари Сен-Жермен» — «Ренн» — 1 : 0

— «Ренн» — : 0 Лига 1. 31.03.2024, «Марсель» — «Пари Сен-Жермен» — 0 : 2

— 0 : Лига 1. 17.03.2024, «Монпелье» — «Пари Сен-Жермен» — 2 : 6

Факты и цифры

Лучшее достижение «Пари-Сен-Жермен» в Лиге чемпионов — выход в финал в сезоне 2019-2020 года, где команда проиграла «Баварии»

С текущем розыгрыше турнира команда заняла второе место в группе F, где набрала по 8 очков с «Миланом», но опередила итальянцев по дополнительным показателям

Лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов является Килиан Мбаппе, на его счету 6 забитых мячей

Среди ассистентов лучший Уоррен Заир-Эмери, на счету 18-летнего полузащитника 3 результативные передачи

История личных встреч Барселоны и Пари Сен-Жермен

Команды сыграли друг с другом 15 матчей, из них 13 в рамках Лиги чемпионов. Одна игра была товарищеской, а вторая весьма знаковой. В 1995 году «Барселона» и ПСЖ встречались в финале Кубка обладателей кубков. Тогда единственный мяч за «сине-гранатовых» забил Роналдо. По победам небольшое преимущество у каталонцев.

Победы «Барселоны» — 22

Победы «Пари Сен-Жермен» — 4

Ничьи — 5

Самая крупная победа «Барселоны» — 6 : 1

Самая крупная победа «Пари Сен-Жермен» — 4 : 0

Свежи в памяти всех болельщиков и выделяются особняком поединки 1/8 финала в 2017 году. Тогда «Пари Сен-Жермен» просто разрывал на своем поле соперника. Казалось, что четыре мяча отыграть невозможно, но «Барселоне» это удалось сделать. Тогда многие сетовали на арбитра, но в памяти останется только итоговый счет. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига чемпионов. 11.04.2024, «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Лига чемпионов. 10.03.2021, «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» — 1 : 1

Лига чемпионов. 16.02.2021, «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» — 1 : 4

— 1 : Лига чемпионов. 08.03.2017, «Барселона » — «Пари Сен-Жермен» — 6 : 1

» — «Пари Сен-Жермен» — : 1 Лига чемпионов. 14.02.2017, «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» — 4 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Пари Сен-Жермен

Спустя четыре года после тех унизительных 1 : 6 «Пари Сен-Жермен» взял реванш. Килиан Мбаппе тогда просто разрывал «Барселону». На его счету хет-трик, на что Лионель Месси смог ответить только голом с пенальти. Чего-то подобного от Мбаппе ждут и сейчас. Если он включится по-настоящему, то хозяевам придется непросто. Но правда и в том, что «Барселона», действительно, сейчас находится в лучшей форме за весь сезон. Счет первого матча обязывает гостей атаковать. В то же время один забитый мяч выровняет ситуацию. Если ПСЖ будет играть так как в первые 15 минут обоих таймов в Париже, то «Барселоне» придется тяжело. В первой игре на поле не было Ашрафа Хакими, сейчас он вернется и на левом фланге хозяевам придется сдерживать его проходы. Букмекеры отдают небольшое преимущество «сине-гранатовым». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Барселоны» — 2,28

Ничья — 3,90

Победа «Пари Сен-Жермен» — 3,00

Луис Энрике наверняка сделает выводы из первой игры. Отставание в счете создает риск контратак, но есть уверенность в том, что гости не проиграют. Хватит ли этого для прохода в полуфинал — большой вопрос. Хави называет предстоящее противостояние «войной». Нас ждет очень интересная игра, где вполне можно сделать осторожную ставку на Х2, коэффициент — 1,68.

Где смотреть матч Барселона – ПСЖ

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽