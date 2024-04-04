Саттон про слова Де Дзерби о проекте «Брайтона»: «Думаю, это намек не только «Ливерпулю», но и другим клубам: «Придите и заберите меня». Некрасиво, будь я болельщиком «Брайтона», злился бы на него»
Крис Саттон прокомментировал слова Роберто Де Дзерби о проекте «Брайтона».
Ранее появилась информация, что Роберто Де Дзерби готов покинуть «Брайтон» и возглавить европейский топ-клуб. Главный тренер «чаек», заявил, что ему не ясен дальнейший проект клуба.
«На данный момент мы не обсуждаем продление контракта, но не потому, что я решил уйти, нет-нет. Я сосредоточен на «Брайтоне» в этом и следующем сезоне, но, прежде чем начать его, я хотел бы поговорить и выслушать план команды. Я думаю, это серьезная вещь», – сказал итальянец.
Бывший игрок «Арсенала» Крис Саттон критически оценил комментарии Де Дзерби.
– Я думаю, это намек не только «Ливерпулю», но и всем другим клубам: «Придите и заберите меня». С таким же успехом он мог бы вывесить плакат с надписью «Я свободен. Я хочу уйти». Я думаю, что журналисты задают вопросы тренерам, а тренеры... на них отвечают.
Его спросили об этой ситуации, и он мог бы просто отмахнуться и сказать что-то вроде «мы все еще ведем переговоры». Но кое-что из того, что он сказал, я посчитал ненужным и расценил бы это как нагнетание. Он сказал, что проблема не в контракте, а в том, чтобы найти план, цель, видение будущего.
На первый взгляд, у него есть полное право так думать. Но, насколько я могу судить, он намекает на то, что есть проблема, или люди могут воспринять это как намек на то, что он не на одной волне с Тони Блумом (владелец «Брайтона» – Sports). Если я не чувствую себя комфортно, не ощущаю правильной мотивации, я не могу больше оставаться.
– Использует ли он эти слова как инструмент торга, чтобы привлечь клуб получше, или он использует эти слова, чтобы сказать: «Я хочу уйти»?
– Я думаю, он использует эти слова, говоря: «Я хочу уйти, я хочу двигаться дальше». Он наслаждался своим временем в «Брайтоне».
– Но зачем ввязываться во все это, если можно просто отмахнуться?
– Я не понимаю. По-моему, это было очень некрасиво. Если бы я был болельщиком «Брайтона», то я был бы очень зол на Де Дзерби, – сказал Саттон.
Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года. Тренер интересен «Барселоне», «Баварии» и «Ливерпулю».