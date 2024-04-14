Андрей Мостовой о 2:1 с «Краснодаром»: «Кассьерра молодец, вытащил игру. «Зенит» приблизился к чемпионству, «Динамо» где‑то рядышком»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матео Кассьерра Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».

Сине-бело-голубые выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. 

– Думаю, Кассьерра сегодня молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль.

– Что скажешь по возможному чемпионству?

– Мы приблизились к чемпионству. Пять‑шесть туров до конца. «Динамо» где‑то рядышком. К сожалению, бывают осечки, как недавно с «Крыльями». Так что скажу, что мы приблизились к чемпионству, – сказал полузащитник «Зенита». 

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4 комментария
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Мостовой мог все решать еще раньше. Где-то просто Андрею не везет.Поскользнулся с Балтикой,тут во вратаря пробил.
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Ещё ничего не выиграно,отрыв маленький,надо продолжать показывать класс,а очки посчитаем в мае.
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Реализация ну уровне ПФЛ, Андрей!
Позор игроку старта лидера РПЛ так моменты тратить, с 6 метров даже голову не поднял - покатил во вратаря(
О какой ты там Европе рассуждаешь, наверно только тебе одному известно
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Ответ Nick Crosier
Мостовой мог все решать еще раньше. Где-то просто Андрею не везет.Поскользнулся с Балтикой,тут во вратаря пробил.
В первом матче с Краснодаром в штангу...
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