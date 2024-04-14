Андрей Мостовой о 2:1 с «Краснодаром»: «Кассьерра молодец, вытащил игру. «Зенит» приблизился к чемпионству, «Динамо» где‑то рядышком»
Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».
Сине-бело-голубые выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.
– Думаю, Кассьерра сегодня молодец. Он вытащил игру для нас: и забил, и отдал, и создал нам моменты, мне и Артуру. Индивидуальные качества и морально‑волевые сыграли роль.
– Что скажешь по возможному чемпионству?
– Мы приблизились к чемпионству. Пять‑шесть туров до конца. «Динамо» где‑то рядышком. К сожалению, бывают осечки, как недавно с «Крыльями». Так что скажу, что мы приблизились к чемпионству, – сказал полузащитник «Зенита».
Позор игроку старта лидера РПЛ так моменты тратить, с 6 метров даже голову не поднял - покатил во вратаря(
О какой ты там Европе рассуждаешь, наверно только тебе одному известно