У Месси голевые действия во всех 8 матчах сезона – 7+4. Суарес набрал 8+5 в 12 играх и делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС

Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 8 матчей.

На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 7 голов и 4 ассиста во всех турнирах.

Сегодня 36-летний аргентинец забил мяч и сделал голевую передачу в игре с «Канзас Сити» (3:2). Подробнее его статистика – здесь.

Нападающий « » сегодня забил победный гол.

Всего в 12 матчах сезона на его счету 8 мячей и 5 ассистов. С 6 голами 37-летний уругваец делит первое место в гонке бомбардиров МЛС с тремя игроками, в том числе с Кристианом Бентеке из «Ди Си Юнайтед».

Подробнее статистика Суареса – здесь.