У Месси голевые действия во всех 8 матчах сезона – 7+4. Суарес набрал 8+5 в 12 играх и делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС
Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 8 матчей.
На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 7 голов и 4 ассиста во всех турнирах.
Сегодня 36-летний аргентинец забил мяч и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Канзас Сити» (3:2). Подробнее его статистика – здесь.
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес сегодня забил победный гол.
Всего в 12 матчах сезона на его счету 8 мячей и 5 ассистов. С 6 голами 37-летний уругваец делит первое место в гонке бомбардиров МЛС с тремя игроками, в том числе с Кристианом Бентеке из «Ди Си Юнайтед».
Подробнее статистика Суареса – здесь.
Самый титулованный, самый успешный.
ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ и 6 ЗБ, 45 трофеев.
Я не знаю как себя ощущают хейтеры Лео, но ненавидеть этого спортсмена не имеет смысла ибо он на олимпе, на самой вершине.
Уже ничего не изменить, можно только пожалеть хейтеров аргентинца и позавидовать его фанатам.
Этим ребятам, фанатам, повезло.
Их кумир 18.12.2022 сделал их самыми счастливыми на свете.
Голасо ЧЕМПИОНА МИРА, обладателя 8 ЗМ с трибун.
Теперь у Лео:
1052 игры
828 голов
368 ассистов