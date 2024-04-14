У Месси голевые действия во всех 8 матчах сезона – 7+4. Суарес набрал 8+5 в 12 играх и делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Футбол

Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 8 матчей.

На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 7 голов и 4 ассиста во всех турнирах.

Сегодня 36-летний аргентинец забил мяч и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Канзас Сити» (3:2). Подробнее его статистика – здесь.

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес сегодня забил победный гол. 

Всего в 12 матчах сезона на его счету 8 мячей и 5 ассистов. С 6 голами 37-летний уругваец делит первое место в гонке бомбардиров МЛС с тремя игроками, в том числе с Кристианом Бентеке из «Ди Си Юнайтед». 

Подробнее статистика Суареса – здесь.

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22 комментария
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Месси форму набирает ✊🏼 то ли ещё будет !
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+7
Месси пешеход как утверждают местные! Но даже пешком он делает результат! Пока бесполезный Роналду носится по полю! Месси в первый же год принёс титул новому клубу, Роналду пока что принёс только стыд и позор Аль Насру с запихиварием шарфа себе в трусы.
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+6
Ответ Великий Алонсо
Аль-Наср натянул этот бургер клуб 6-0. Вопросы? Роналду в МЛС забивал бы в каждом матче по 2-3 гола.
Это наверное только в ваших грёзах забивал бы🤣🤣🤣
+6
-1
+5
Ответ Бьорн Дэли
https://twitter.com/Messismo10/status/1779352464866554367?t=wiDrfpct9EWSlip-70l_nQ&s=19 Голасо ЧЕМПИОНА МИРА, обладателя 8 ЗМ с трибун. Теперь у Лео: 1052 игры 828 голов 368 ассистов
По факту самый результативный игрок в истории.
Самый титулованный, самый успешный.
ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ и 6 ЗБ, 45 трофеев.
Я не знаю как себя ощущают хейтеры Лео, но ненавидеть этого спортсмена не имеет смысла ибо он на олимпе, на самой вершине.
Уже ничего не изменить, можно только пожалеть хейтеров аргентинца и позавидовать его фанатам.
Этим ребятам, фанатам, повезло.
Их кумир 18.12.2022 сделал их самыми счастливыми на свете.
+9
-5
+4
Ответ Великий Алонсо
Аль-Наср натянул этот бургер клуб 6-0. Вопросы? Роналду в МЛС забивал бы в каждом матче по 2-3 гола.
Такой наброс, как будто тебе 15 лет)
+4
-1
+3
Удивительно, что Месси сделал такую статистику без единого пенальти. В СА почти в каждом матче по пенальти дают, а иногда даже 3.
+7
-4
+3
https://twitter.com/Messismo10/status/1779352464866554367?t=wiDrfpct9EWSlip-70l_nQ&s=19
Голасо ЧЕМПИОНА МИРА, обладателя 8 ЗМ с трибун.
Теперь у Лео:
1052 игры
828 голов
368 ассистов
+5
-4
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Гол классный забил, да и передача очередная и вкусная на партнёра, попробуй не забить, шедевр! Художник от футбола!👌
+4
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Ответ Великий Алонсо
Аль-Наср натянул этот бургер клуб 6-0. Вопросы? Роналду в МЛС забивал бы в каждом матче по 2-3 гола.
Это был товарняк в котором твой герой не участвовал)) все остаоное от лукавого
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Ответ Алексей Алекс
Интересно Интер Майами Леонида укатает Аль Наср Кристины?
Когда кристина поставит на стол Кубок Мира что бы попроситься присесть рядом с Месси, Пеле и Марадоной.
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Ответ Nikita Ufimtsev
Он в млс играет…
Другой в пустыне, думаешь есть разница?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Месси пешеход как утверждают местные! Но даже пешком он делает результат! Пока бесполезный Роналду носится по полю! Месси в первый же год принёс титул новому клубу, Роналду пока что принёс только стыд и позор Аль Насру с запихиварием шарфа себе в трусы.
Он в млс играет…
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Ответ Hella black
Месси форму набирает ✊🏼 то ли ещё будет !
Выносите 9 зм, копа и олимпиада ждет💪👌☝️
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Лео начал поход за девятым.
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Алонсо проснись,всё что вам вместе с дубовицкой,и леганесей светит,это жирная (_!_) Джорджины,суд за слив футболок и вечно второй,теперь даже в Саудовской Аравии 😎
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Ну чё хейтерки, как делал? надеюсь Месси не испортил сегодня вам настроение ?🤣🤣🤣
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И это при травмах и явно неважной форме.
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