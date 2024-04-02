Вейгандт о переходе в «Интер Майами»: «Возможность сыграть с Месси повлияла на решение, быть его партнером – мечта. Лео, Суарес, Бускетс, Альба – примеры для подражания»

Марсело Вейгандт рассказал, как принимал решение присоединиться к «Интер Майами».

« позвонил мне [в 2020 году из « »], и я согласился без раздумий. Тут была такая же ситуация. Когда мой агент сообщил мне, что меня хочет « », я долго не думал.

Я хотел играть в одной команде с этими великими звездами. Я многому могу у них научиться.

Возможность сыграть с Лео Месси сразу повлияла на мое решение. Быть его партнером по команде – это мечта. Я счастлив. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь целей.

Я уже был знаком с Лео, я был с ним в сборной Аргентины, но возможность стать его одноклубником – это чудесно и очень хорошо для моей карьеры», – сказал защитник.

Также Вейгандт рассказал о желании учиться у Месси, , Жорди Альбы и .

«Это футболисты высокого статуса, которые многое пережили, выиграли много трофеев. Они помогли мне влиться в команду. Они отличные люди. Мы, молодые футболисты, стараемся равняться на них, они прекрасный пример для подражания», – отметил 24-летний аргентинец.