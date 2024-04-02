Вейгандт о переходе в «Интер Майами»: «Возможность сыграть с Месси повлияла на решение, быть его партнером – мечта. Лео, Суарес, Бускетс, Альба – примеры для подражания»

Теги МЛС Лионель Месси Химнасия Ла-Плата Диего Марадона Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Марсело Вейгандт Футбол

Марсело Вейгандт рассказал, как принимал решение присоединиться к «Интер Майами».

«Марадона позвонил мне [в 2020 году из «Химнасии»], и я согласился без раздумий. Тут была такая же ситуация. Когда мой агент сообщил мне, что меня хочет «Интер Майами», я долго не думал.

Я хотел играть в одной команде с этими великими звездами. Я многому могу у них научиться.

Возможность сыграть с Лео Месси сразу повлияла на мое решение. Быть его партнером по команде – это мечта. Я счастлив. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь целей.

Я уже был знаком с Лео, я был с ним в сборной Аргентины, но возможность стать его одноклубником – это чудесно и очень хорошо для моей карьеры», – сказал защитник.

Также Вейгандт рассказал о желании учиться у Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса.

«Это футболисты высокого статуса, которые многое пережили, выиграли много трофеев. Они помогли мне влиться в команду. Они отличные люди. Мы, молодые футболисты, стараемся равняться на них, они прекрасный пример для подражания», – отметил 24-летний аргентинец.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто это))
+1
-1
0
Попробуй не согласиться, де Пауль накостыляет😆
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий