Дмитрий Булыкин: «ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом. «Локомотив» мог и проиграть – у соперника и при 3:3 были моменты»

Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями об игре «Локомотива» с ЦСКА.

и «Локомотив» сыграли вничью в 24-м туре Мир (2:2).

– Конечно, обидно для «Локомотива», что не смогли удержать победу. Команда была близка к победе, ведь вела со счетом 3:1 за десять минут до конца основного времени.

– Что повлияло на такой результат?

– Много факторов – замены сыграли свою роль, «Локомотив» расслабился, а ЦСКА нашел свою игру. « » нужно было дожать и дотерпеть, чтобы сохранить победу.

ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом. «Локомотив» даже мог и проиграть, ведь у соперника были моменты и при счете 3:3.

Думаю, что зрителям понравился матч. «Локомотив» мог приблизиться к призовой тройке, но не получилось, – сказал бывший форвард «Локомотива» .

«Локомотив» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. ЦСКА – четвертый с 37 очками.

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