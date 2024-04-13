Дмитрий Булыкин: «ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом. «Локомотив» мог и проиграть – у соперника и при 3:3 были моменты»
Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями об игре «Локомотива» с ЦСКА.
ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в 24-м туре Мир РПЛ (2:2).
– Конечно, обидно для «Локомотива», что не смогли удержать победу. Команда была близка к победе, ведь вела со счетом 3:1 за десять минут до конца основного времени.
– Что повлияло на такой результат?
– Много факторов – замены сыграли свою роль, «Локомотив» расслабился, а ЦСКА нашел свою игру. «Локомотиву» нужно было дожать и дотерпеть, чтобы сохранить победу.
ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом. «Локомотив» даже мог и проиграть, ведь у соперника были моменты и при счете 3:3.
Думаю, что зрителям понравился матч. «Локомотив» мог приблизиться к призовой тройке, но не получилось, – сказал бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
«Локомотив» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. ЦСКА – четвертый с 37 очками.
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