Сергей Семак: «Ну какое чемпионство, о чем говорить? Когда играл за ЦСКА, мы упустили чемпионство за два тура, а здесь семь. Четыре очка – ничто, заработали только право на одну ошибку»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Сергей Семак считает, что «Зенит» еще рано поздравлять с чемпионством.

Сегодня в матче 24-го тура Мир РПЛ «Зенит» в гостях одолел «Краснодар» (2:1) и оторвался от «быков» в турнирной таблице на 4 очка.

Блогеры в телеграм-каналах уже поздравляют «Зенит» с чемпионством. «Зенит» – чемпион?

– Думаю, это не наши болельщики, это болельщики, которые хотят обратного, скорее всего. Каждый год происходит то же самое. Я уже сказал перед игрой, это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы этой игрой и победой заработали только одно – право на одну ошибку. Но лучше их не допускать.

Еще семь туров впереди. Календарь что у нас, что у «Краснодара», примерно похож. Поэтому четыре очка – это ничто. 

И в моей практике была ситуация, когда я выступал за ЦСКА, – разница в четыре очка за два тура до конца. Нам нужна была победа, но, к сожалению, мы дважды сыграли ничью и потеряли, упустили чемпионство. За два тура! А здесь семь туров. Ну какое чемпионство, о чем можно говорить? – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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21 комментарий
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Спартак вообще за 27 туров до финиша упустил чемпионство, а тут каких-то семь осталось.
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Именно такой серьезный и ответственный подход Семака и приводит Зенит из раза в раз на 1 место. Человек не расслабляется. У него много опыта в этой игре. Он не позволяет себе почевать на лаврах и недооценивать соперников. И держит команду в ментальном плане в тонусе уже шесть лет. Шесть лет, ребята хотят побеждать.
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Правильный посыл от тренера. Расслабляться нельзя. Тем более в этом сезоне у нас уже не раз был печальный опыт.
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Я тоже в этих «Зенит уже чемпион» вижу какое-то примитивное желание то ли сглазить, то ли расслабить Зенит то ли еще что угодно, только не адекватную оценку. Играем без запаса, календарь попроще у Краснодара, плюс минимум на 4 игры больше проведем из-за кубка . В общем тяжело, вся борьба впереди, но победа безусловно важная, но вообще еще ничего не ясно.
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Сергей Богданович как всегда адекватно рассуждает.
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Плохо что уже не впервые Зенит проводит разные по качеству таймы. Отличный первый с КС - провальный второй, сегодня наоборот. Для чемпионской игры необходима стабильность, да и нервишки своих болельщиков желательно поберечь.
И ещë по сегодняшней игре - никак не ожидал от Краснодара такой откровенно грязной игры. 24 нарушения против 8 у Зенита, 5 жк против 2, одно удаление, но должно быть минимум 2. А считаются техничной командой...Провокации, симуляции.
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Ответ Nogoi89
Именно такой серьезный и ответственный подход Семака и приводит Зенит из раза в раз на 1 место. Человек не расслабляется. У него много опыта в этой игре. Он не позволяет себе почевать на лаврах и недооценивать соперников. И держит команду в ментальном плане в тонусе уже шесть лет. Шесть лет, ребята хотят побеждать.
И чеканить, кстати, умеет))
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Ответ Oleg Olegov
Спартак вообще за 27 туров до финиша упустил чемпионство, а тут каких-то семь осталось.
хорош)))ахахах
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Плохо что уже не впервые Зенит проводит разные по качеству таймы. Отличный первый с КС - провальный второй, сегодня наоборот. Для чемпионской игры необходима стабильность, да и нервишки своих болельщиков желательно поберечь. И ещë по сегодняшней игре - никак не ожидал от Краснодара такой откровенно грязной игры. 24 нарушения против 8 у Зенита, 5 жк против 2, одно удаление, но должно быть минимум 2. А считаются техничной командой...Провокации, симуляции.
Есть важный момент - Зенит играет против профессионалов. Они тоже думают как кого закрыть , как сломать игру. Отсюда и разные таймы, где Семак частенько вносит изменения в построение и замены. Выход Артура тому подтверждение
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Ответ Nogoi89
Именно такой серьезный и ответственный подход Семака и приводит Зенит из раза в раз на 1 место. Человек не расслабляется. У него много опыта в этой игре. Он не позволяет себе почевать на лаврах и недооценивать соперников. И держит команду в ментальном плане в тонусе уже шесть лет. Шесть лет, ребята хотят побеждать.
А еще Семак чеканить умеет классно, это тоже показатель качества тренера))
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Автор с числами разберитесь пожалуйста )
-Сегодня в матче 24 тура Зенит одолел….
-Осталось 7 туров….
Это как? Либо тур 23, либо осталось 6, 31 тура ну никак не может быть
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Семак:
- Какое чемпионство, о чем говорить?! Нужны усиления желательно из Бразилии
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В последнем туре чемпионата играют Зенит с Ростовом . Хочу, что бы право на ошибку Зенит использовал в этом матче. 😊
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Вот такое своё мнение он должен довести до команды. Ещё много над чем работать: техничный приём мяча( без отскока), общекомандная скорость, быстрота мышления, выход из обороны под прессингом.
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Скромный Семак,все же понимают кто будет чемпионом в этом году,да что там и в следующем тоже, адекватно судить зениту нет равных,да бывают теряют очки но не смертельно
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Футбольный мудрец! стреляный воробей.
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Какой скромный )
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Верные слова коненчо. Но то как играют все остальные, Зениту надо не выходить на матчи и то не факт,что остальные не оступятся. Вон Ахмат когда так проигрывал,еще и новичку.
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Осторожничает, Сергей Богданович…
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