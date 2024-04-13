Сергей Семак: «Ну какое чемпионство, о чем говорить? Когда играл за ЦСКА, мы упустили чемпионство за два тура, а здесь семь. Четыре очка – ничто, заработали только право на одну ошибку»

Сергей Семак считает, что «Зенит» еще рано поздравлять с чемпионством.

Сегодня в матче 24-го тура Мир «Зенит» в гостях одолел «Краснодар» (2:1) и оторвался от «быков» в турнирной таблице на 4 очка.

– Блогеры в телеграм-каналах уже поздравляют «Зенит» с чемпионством. «Зенит» – чемпион?

– Думаю, это не наши болельщики, это болельщики, которые хотят обратного, скорее всего. Каждый год происходит то же самое. Я уже сказал перед игрой, это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы этой игрой и победой заработали только одно – право на одну ошибку. Но лучше их не допускать.

Еще семь туров впереди. Календарь что у нас, что у «Краснодара», примерно похож. Поэтому четыре очка – это ничто.

И в моей практике была ситуация, когда я выступал за ЦСКА, – разница в четыре очка за два тура до конца. Нам нужна была победа, но, к сожалению, мы дважды сыграли ничью и потеряли, упустили чемпионство. За два тура! А здесь семь туров. Ну какое чемпионство, о чем можно говорить? – сказал главный тренер « » .

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