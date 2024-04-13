Федотов о 3:3 с «Локо»: «Хочется похвалить ЦСКА за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Локомотивом».
Матч 24-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 3:3.
– Вы создали больше моментов, чем «Локомотив», могли даже выиграть, но соперник играл предпочтительнее. Почему?
– Первый тайм не получился в плане созидания, но моменты у нас были. Не было той игры, хотя предпосылки были. Мы слишком упростили игру, неуверенно действовали в переходах. Тем не менее понимали, на что ставит соперник – на быстрые атаки. Было непросто, пришлось кроить линию обороны, и не всегда мы справлялись, например, когда Пиняев бил.
Второй тайм. Забили гол, но не поддержали этот посыл, наоборот, посчитали, что все покатится дальше вместо того, чтобы показать тот футбол, что был в конце матча. Эта психология не давала нам показать истинное лицо. Потом силы появились, скорость, мысль. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас.
– Замены «Локомотива» помогли ЦСКА?
– Анализ проведет тренер «Локомотива, мы не можем на это повлиять. Мы оценим, поймем, помогло ли это. Линия обороны осталась в том же сочетании у соперника.
– Два очка потеряли или одно заработали?
– По ощущениям, матч разделился на несколько отрезков, когда мы могли забить, потом пропустили и отыгрались. Концовка была явно за нами, по голевым моментам имели 100% возможность. Был близок и четвертый мяч, – сказал Федотов.
Не сказал бы еще только, что прям уж никого не покупают, но те, кого берут, явно не какие-то мегаисполнители, способные стабильно решать в одиночку. Очевидно, была проведена качественная работа, чтобы Файзуллаев раскрылся или те же Давила и Мусаев разыгрались после зимнего перерыва.