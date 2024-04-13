Федотов о 3:3 с «Локо»: «Хочется похвалить ЦСКА за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Локомотивом».

24-го тура Мир закончился ничьей со счетом 3:3.

– Вы создали больше моментов, чем « », могли даже выиграть, но соперник играл предпочтительнее. Почему?

– Первый тайм не получился в плане созидания, но моменты у нас были. Не было той игры, хотя предпосылки были. Мы слишком упростили игру, неуверенно действовали в переходах. Тем не менее понимали, на что ставит соперник – на быстрые атаки. Было непросто, пришлось кроить линию обороны, и не всегда мы справлялись, например, когда Пиняев бил.

Второй тайм. Забили гол, но не поддержали этот посыл, наоборот, посчитали, что все покатится дальше вместо того, чтобы показать тот футбол, что был в конце матча. Эта психология не давала нам показать истинное лицо. Потом силы появились, скорость, мысль. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас.

– Замены «Локомотива» помогли ?

– Анализ проведет тренер «Локомотива, мы не можем на это повлиять. Мы оценим, поймем, помогло ли это. Линия обороны осталась в том же сочетании у соперника.

– Два очка потеряли или одно заработали?

– По ощущениям, матч разделился на несколько отрезков, когда мы могли забить, потом пропустили и отыгрались. Концовка была явно за нами, по голевым моментам имели 100% возможность. Был близок и четвертый мяч, – сказал .