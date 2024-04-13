Федотов о 3:3 с «Локо»: «Хочется похвалить ЦСКА за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Локомотивом».

Матч 24-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 3:3. 

– Вы создали больше моментов, чем «Локомотив», могли даже выиграть, но соперник играл предпочтительнее. Почему?

– Первый тайм не получился в плане созидания, но моменты у нас были. Не было той игры, хотя предпосылки были. Мы слишком упростили игру, неуверенно действовали в переходах. Тем не менее понимали, на что ставит соперник – на быстрые атаки. Было непросто, пришлось кроить линию обороны, и не всегда мы справлялись, например, когда Пиняев бил.

Второй тайм. Забили гол, но не поддержали этот посыл, наоборот, посчитали, что все покатится дальше вместо того, чтобы показать тот футбол, что был в конце матча. Эта психология не давала нам показать истинное лицо. Потом силы появились, скорость, мысль. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас.

– Замены «Локомотива» помогли ЦСКА?

– Анализ проведет тренер «Локомотива, мы не можем на это повлиять. Мы оценим, поймем, помогло ли это. Линия обороны осталась в том же сочетании у соперника.

– Два очка потеряли или одно заработали?

– По ощущениям, матч разделился на несколько отрезков, когда мы могли забить, потом пропустили и отыгрались. Концовка была явно за нами, по голевым моментам имели 100% возможность. Был близок и четвертый мяч, – сказал Федотов

18 комментариев
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Я не понимаю больших претензий к Федотову: никого не покупают, только продают. Дивей не играл, Чалов хандрит, Обля не в форме, Игорь привозит. При этом 4е и полуфинал кубка.
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Матч то очень вкусный был.
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Учитывая отсуствие Роши и Дивеева, вопросов к тренеру нет, перевернул матч. Агапов молодец, а Зе мог вообще закончить все.
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На фоне последних матчей где концовку откровенно сливали, тут прямо хочется похвалить за волю. Где молодцы там молодцы
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Ну это в золотой цитатник
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Ответ Александр Трубецкой
Кроме любимца еблакова,в основе некого выпустить?
ну а кого? Сделар играл цз, на скамейке алжирец и молодой кисляк вроде как в центр и все)
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Ответ Aleksandr Dubovik
На фоне последних матчей где концовку откровенно сливали, тут прямо хочется похвалить за волю. Где молодцы там молодцы
это ИМХО единственный наш + в этом матче. Безалаберная игра во втором тайме, схватились только в последние минут 15, да и улыбающийся на входе Дзюба помог, оставив по сути Локо в меньшинстве
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Ответ rboroveev@gmail.com
Я не понимаю больших претензий к Федотову: никого не покупают, только продают. Дивей не играл, Чалов хандрит, Обля не в форме, Игорь привозит. При этом 4е и полуфинал кубка.
всегда хочется большего. особенно глядя на состав Сочи, с которым он феерил. снами у него так не получается, почему - не понятно...
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Ответ rboroveev@gmail.com
Я не понимаю больших претензий к Федотову: никого не покупают, только продают. Дивей не играл, Чалов хандрит, Обля не в форме, Игорь привозит. При этом 4е и полуфинал кубка.
Да претензии к нему в отсутствии гибкости и доверию к лидерам, потому и концовки сливаем. А так согласен, что мешало Абосбеку решить выход 1 в 1, а Облякову в пустые забить, Акинфееву легкий удар не пропустить?
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Ответ rboroveev@gmail.com
Я не понимаю больших претензий к Федотову: никого не покупают, только продают. Дивей не играл, Чалов хандрит, Обля не в форме, Игорь привозит. При этом 4е и полуфинал кубка.
Технически пока что четвертьфинал, но преимущество в один мяч есть в нём перед ответкой с Балтикой. А так согласен, на дистанции Валентиныч оправдывает своё назначение.
Не сказал бы еще только, что прям уж никого не покупают, но те, кого берут, явно не какие-то мегаисполнители, способные стабильно решать в одиночку. Очевидно, была проведена качественная работа, чтобы Файзуллаев раскрылся или те же Давила и Мусаев разыгрались после зимнего перерыва.
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Ответ Nick Crosier
Матч то очень вкусный был.
ага, со вкусом карвалола и валидола
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Вот это философия) На уровне Ден Хаага про министра
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была статистика что цска с этим составом забил столько же сколько и зенит, Федотов отлично работает с ограниченным ресурсом, ему не покупают игроков за 10 миллионов евро, дыры в защите опять приходится затыкат ставя опорников. Как вы критикуете его, валентичныч топ тренер, так еше и русский
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Претензии к Федотову конкретные: почему в центре защиты играет Зделар, который ошибся при 2 пропущенных голах, а не профильный цз Лукин, почему ничего не сделал после забитого гола, когда нас в течение 15 минут мутузили, и почему нет гибкости, к 4-4-2 перешли только когда начали проигрывать в 2 мяча?
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Да просто скажи спасибо Галактионову)
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Обляков бы в пустые ворота с 3х метров научился попадать и Акинфеев с его опытом такие плюшки не пускать, глядишь и 1й тайм мог удастся.
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Кроме любимца еблакова,в основе некого выпустить?
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