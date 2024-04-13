Быстров о «Краснодаре»: «Любому школьнику было понятно, что «Зенит» перестроится на 4-3-3. Не знаю, чем занимался штаб Мусаева в раздевалке, почему не подготовил команду»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Владимир Быстров раскритиковал подготовку тренеров «Краснодара» к «Зениту» (1:2).

«Краснодар» не имел права проводить так отвратительно второй тайм.

Вы должны быть готовы, что «Зенит» перестроится, включится. Любому школьнику было понятно, что «Зенит» перестроится на схему 4-3-3.

Не знаю, чем занимался тренерский штаб Мусаева в раздевалке, о чем они говорили и почему не подготовили команду», – сказал бывший полузащитник «быков».

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17 комментариев
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Они, наверное, кого-то из руководства ждали (Хашига, а, может, и Галицкого), чтобы услышать наставления, что делать во втором тайме.
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Ну это тебе понятно, ты в футбол играл, а Мусаев даже мяч начеканить не сможет:))
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Наш футбол это какой-то фарс. Вот колхозник Быстров строит из себя эксперта и высокопарно рассказывает в телевизор как это колхозник Мусаев не смог что-то там понять про тактику и изменить что-то. Да что он там может понять? Колхозник он и есть колхозник. У Зенита просто сильнейшая команда лиши. И Зенит силён не только основными игроками, но и длиной скамейкой с добротными игроками. Так что меняй ты тактику, не меняй результат будет один и тот же.
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+3
Ответ Amalfitano
Наш футбол это какой-то фарс. Вот колхозник Быстров строит из себя эксперта и высокопарно рассказывает в телевизор как это колхозник Мусаев не смог что-то там понять про тактику и изменить что-то. Да что он там может понять? Колхозник он и есть колхозник. У Зенита просто сильнейшая команда лиши. И Зенит силён не только основными игроками, но и длиной скамейкой с добротными игроками. Так что меняй ты тактику, не меняй результат будет один и тот же.
У вас слишком завышена самооценка
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Мусаев в своё время опустился до уровня Азербайджана и застрял там.
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Зачем Зенит не вышел 4-3-3 изначально кончено загадка. Краснодар был так плох,что про потерю Вендела никто и не вспомнил.Озорной гуляка словно знал что-то и отдых себе дополнительный устроил.
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Надо присмотреться к этому тренеру, к Володьке.
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Большое спасибо Галицкому за то, что убрал Ивича, от всех болельщиков Зенита.
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Так они перешли на 424
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Откуда Быстров взял что второй тайм Зенит играл 4-3-3 ? Третий нап Сергеев вышел только на 80 минуте матча.
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На стадионе очень хорошо было видно, что Кади просто ноль на этой игре. Но Мусаев это заметил на 62 минуте когда из за него пропустили гол
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Эх, надо было Володьке доверить клуб, а не Мусаеву? Кто такой Мусаев, спросим вслед за Александром Мостовым. Он в футбол-то играл?
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Ответ Igbin
Они, наверное, кого-то из руководства ждали (Хашига, а, может, и Галицкого), чтобы услышать наставления, что делать во втором тайме.
По конспектам великокго Ротенберга Ромы.Который и тренер и президент и кумир индии
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Ответ Amalfitano
Наш футбол это какой-то фарс. Вот колхозник Быстров строит из себя эксперта и высокопарно рассказывает в телевизор как это колхозник Мусаев не смог что-то там понять про тактику и изменить что-то. Да что он там может понять? Колхозник он и есть колхозник. У Зенита просто сильнейшая команда лиши. И Зенит силён не только основными игроками, но и длиной скамейкой с добротными игроками. Так что меняй ты тактику, не меняй результат будет один и тот же.
На счёт Быстрова в точку 🤝
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