Быстров о «Краснодаре»: «Любому школьнику было понятно, что «Зенит» перестроится на 4-3-3. Не знаю, чем занимался штаб Мусаева в раздевалке, почему не подготовил команду»

Владимир Быстров раскритиковал подготовку тренеров «Краснодара» к «Зениту» (1:2).

« » не имел права проводить так отвратительно второй тайм.

Вы должны быть готовы, что « » перестроится, включится. Любому школьнику было понятно, что «Зенит» перестроится на схему 4-3-3.

Не знаю, чем занимался тренерский штаб в раздевалке, о чем они говорили и почему не подготовили команду», – сказал бывший полузащитник «быков».