Быстров о «Краснодаре»: «Любому школьнику было понятно, что «Зенит» перестроится на 4-3-3. Не знаю, чем занимался штаб Мусаева в раздевалке, почему не подготовил команду»
Владимир Быстров раскритиковал подготовку тренеров «Краснодара» к «Зениту» (1:2).
«Краснодар» не имел права проводить так отвратительно второй тайм.
Вы должны быть готовы, что «Зенит» перестроится, включится. Любому школьнику было понятно, что «Зенит» перестроится на схему 4-3-3.
Не знаю, чем занимался тренерский штаб Мусаева в раздевалке, о чем они говорили и почему не подготовили команду», – сказал бывший полузащитник «быков».