Жоау Феликс: «Роналду – пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы видим его игру»
Жоау Феликс назвал игроков, которые его впечатляют.
«Харри Кейн очень хорош, Холанд забивает много голов, Левандовски был одним из лучших нападающих последних лет.
Ламин [Ямаль] – очень молодой парень, у которого все хорошо получается. Я помогаю ему, чем могу, и он знает, что может рассчитывать на мои советы о том, что можно делать, а что нельзя.
Криштиану Роналду – пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам всем очень повезло, что мы застали его и видим его игру.
Я не помню, чтобы видел игру Фигу, но я знаю, что он плохо поступил по отношению к «Барсе». Но то, чего он добился в футболе, очень здорово. Он кумир португальцев», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии.
Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл»
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