Жоау Феликс: «Роналду – пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы видим его игру»

Жоау Феликс назвал игроков, которые его впечатляют.

« очень хорош, забивает много голов, был одним из лучших нападающих последних лет.

[Ямаль] – очень молодой парень, у которого все хорошо получается. Я помогаю ему, чем могу, и он знает, что может рассчитывать на мои советы о том, что можно делать, а что нельзя.

– пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам всем очень повезло, что мы застали его и видим его игру.

Я не помню, чтобы видел игру Фигу, но я знаю, что он плохо поступил по отношению к «Барсе». Но то, чего он добился в футболе, очень здорово. Он кумир португальцев», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии.

Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл»

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬