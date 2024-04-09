Жоау Феликс: «Роналду – пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы видим его игру»

Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Харри Кейн Жоау Феликс Эрлинг Холанд Ламин Ямаль Футбол

Жоау Феликс назвал игроков, которые его впечатляют.

«Харри Кейн очень хорош, Холанд забивает много голов, Левандовски был одним из лучших нападающих последних лет.

Ламин [Ямаль] – очень молодой парень, у которого все хорошо получается. Я помогаю ему, чем могу, и он знает, что может рассчитывать на мои советы о том, что можно делать, а что нельзя.

Криштиану Роналду – пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам всем очень повезло, что мы застали его и видим его игру.

Я не помню, чтобы видел игру Фигу, но я знаю, что он плохо поступил по отношению к «Барсе». Но то, чего он добился в футболе, очень здорово. Он кумир португальцев», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии. 

Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл»

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬

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11 комментариев
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Вчера очередной пример подал молодому поколению)
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Нам наоборот не повезло что мы видим позорного психопада!!!
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такой пример как роналду, моим детям вообще не нужен!
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После вчерашнего позора, спортс решил откопать восхваляющее интервью, смешно наблюдать за этими потугами админов. Где интервью Марсело?!
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Великий Криштиану Роналду - его либо обожают, либо ненавидят, как правило те кто ненавидят, те просто закомплексованные и им ближе по духу болеть за страшненького, пузатого Месси
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Ответ Эркинбек Апаканов
Не удушающий, но тоже сойдёт)
Очередной Эркинбек пересмотрел реслинг 🤣🤣🤣
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Ответ Дима
Феликсу бы свою игру подтянуть. Уже 5 лет не может выйти на уровень самого себя 19 летнего
Уже не выйдет
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