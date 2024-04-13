Судья назначил пенальти в ворота «МЮ» на 96-й минуте матча с «Борнмутом», но заменил его на штрафной после ВАР
Судьи отменили пенальти в пользу «Борнмута» в матче с «Манчестер Юнайтед».
Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 31-м туре АПЛ.
На 96-й минуте хавбек «Борнмута» Райан Кристи упал в штрафной площади соперника после столкновения с Вилли Камбвала. Главный арбитр матча Тони Хэррингтон назначил пенальти, но изменил свое решение после просмотра видеоповтора.
Судья решил, что нарушение было за пределами штрафной площади, и назначил штрафной удар в пользу «вишен». Они не реализовали стандарт.
Тен Хаг о пенальти в ворота «МЮ»: «Думаешь: один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам. Многое складывается против «Юнайтед»