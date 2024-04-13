Судья назначил пенальти в ворота «МЮ» на 96-й минуте матча с «Борнмутом», но заменил его на штрафной после ВАР

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Борнмут Тони Хэррингтон Райан Кристи Вилли Камбвала Футбол

Судьи отменили пенальти в пользу «Борнмута» в матче с «Манчестер Юнайтед».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 31-м туре АПЛ

На 96-й минуте хавбек «Борнмута» Райан Кристи упал в штрафной площади соперника после столкновения с Вилли Камбвала. Главный арбитр матча Тони Хэррингтон назначил пенальти, но изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Судья решил, что нарушение было за пределами штрафной площади, и назначил штрафной удар в пользу «вишен». Они не реализовали стандарт. 

Тен Хаг о пенальти в ворота «МЮ»: «Думаешь: один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам. Многое складывается против «Юнайтед»

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3 комментария
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Как по мне, пенальти в ворота Борнмута сомнительный, игрок не участвовал в эпизоде, не смотрел на мяч изначально, когда заметил, пытался убрать руку, но не успел. Игры рукой там точно не было. В конце правильно разобрались, фол был до штрафной, хотя Борнмут заслужил победу сегодня.
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+13
Это всё неважно. Всё тлен. Тут возникает главный вопрос. Доминировал ли МЮ?)))
+3
-1
+2
Джарред Джиллет, мы в расчете 🤝
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