Судья назначил пенальти в ворота «МЮ» на 96-й минуте матча с «Борнмутом», но заменил его на штрафной после ВАР

Судьи отменили пенальти в пользу «Борнмута» в матче с «Манчестер Юнайтед».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 31-м туре .

На 96-й минуте хавбек « » упал в штрафной площади соперника после столкновения с . Главный арбитр матча назначил пенальти, но изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Судья решил, что нарушение было за пределами штрафной площади, и назначил штрафной удар в пользу «вишен». Они не реализовали стандарт.

Тен Хаг о пенальти в ворота «МЮ»: «Думаешь: один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам. Многое складывается против «Юнайтед»