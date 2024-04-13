Тен Хаг о пенальти в ворота «МЮ»: «Думаешь: один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам. Многое складывается против «Юнайтед»

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» в этом сезоне не везет.

«[Невезение] огромное. В этом сезоне многое складывается против нас. Такие пенальти, с которых мы пропускаем в последние недели [против «Челси» и «Ливерпуля»], могли быть поставлены и в их ворота.

По ходу сезона ты думаешь: иногда один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам», – сказал главный тренер «МЮ» тен Хаг.

Сегодня «МЮ» встречается с «Борнмутом». Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тен Хаг об «МЮ»: «Многие оценивают только результат, не обращая внимания на другие вещи. Не судите нас сейчас, я вижу потенциал команды»