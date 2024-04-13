Тен Хаг о пенальти в ворота «МЮ»: «Думаешь: один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам. Многое складывается против «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» в этом сезоне не везет.

«[Невезение] огромное. В этом сезоне многое складывается против нас. Такие пенальти, с которых мы пропускаем в последние недели [против «Челси» и «Ливерпуля»], могли быть поставлены и в их ворота.

По ходу сезона ты думаешь: иногда один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Сегодня «МЮ» встречается с «Борнмутом». Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тен Хаг об «МЮ»: «Многие оценивают только результат, не обращая внимания на другие вещи. Не судите нас сейчас, я вижу потенциал команды»

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11 комментариев
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Ответ onegin2007
На МЮ жалко смотреть в этом сезоне.
Кому как. Мне весело 😁
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На МЮ жалко смотреть в этом сезоне.
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Так вот оно в чём дело...
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Если не ошибаюсь, МЮ пробил 5 пенальти, а в ворота МЮ 6.
Плюс минус как хотел Тен Хаг.
А чего он хотел, если в среднем за матч соперники МЮ атакуют чаще и бьют чаще?
Понятно, что и в штрафной соперники мяч получают чаще, а значит риск получить пенальти у МЮ возрастает.
Кстати, у того же Сити, который в атакующем плане стоит гораздо выше МЮ, до сегодняшнего матча было также 5 пенальти, поставленных в их пользу.
Так что Тен Хагу не стоит прибедняться.
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Так то доля правды в его словах есть. Если бы больше пенальти давали, больше очков набрали бы
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Особенно тренер
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Как же меня достал этот нытик
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в токсичности и идиотизме Тен Хага превосходит, только Консесау
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Вот же наныл пенальти Тен Хан
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Ответ onegin2007
На МЮ жалко смотреть в этом сезоне.
Мю вообще не тянут, нужна чистка , начиная с тренера, команда без хребта
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