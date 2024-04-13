Тен Хаг о пенальти в ворота «МЮ»: «Думаешь: один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам. Многое складывается против «Юнайтед»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» в этом сезоне не везет.
«[Невезение] огромное. В этом сезоне многое складывается против нас. Такие пенальти, с которых мы пропускаем в последние недели [против «Челси» и «Ливерпуля»], могли быть поставлены и в их ворота.
По ходу сезона ты думаешь: иногда один назначат в нашу пользу, один – в пользу соперника, а в этом сезоне ощущение, что ставят только нам», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
Сегодня «МЮ» встречается с «Борнмутом». Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тен Хаг об «МЮ»: «Многие оценивают только результат, не обращая внимания на другие вещи. Не судите нас сейчас, я вижу потенциал команды»
Плюс минус как хотел Тен Хаг.
А чего он хотел, если в среднем за матч соперники МЮ атакуют чаще и бьют чаще?
Понятно, что и в штрафной соперники мяч получают чаще, а значит риск получить пенальти у МЮ возрастает.
Кстати, у того же Сити, который в атакующем плане стоит гораздо выше МЮ, до сегодняшнего матча было также 5 пенальти, поставленных в их пользу.
Так что Тен Хагу не стоит прибедняться.