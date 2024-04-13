«МЮ» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих, 1 поражение

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча подряд.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Борнмутом» в 33-м туре АПЛ (2:2).

В четырех последних матчах манкунианцы не одержали ни одной победы – на их счету 3 ничьих и 1 поражение за этот период. Перед этим «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в дополнительное время в четвертьфинале Кубка Англии (4:3).

21 апреля «МЮ» встретится с «Ковентри» в полуфинале Кубка. 

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63 комментария
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Хаг уже 2 года тренер, игры у МЮ нет абсолютно. У него компромат что ли на руководство
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Должно было быть 4 поражения, просто невероятное везение хага
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Ну Ливерпулю знатно они подна********. Не дать не взять.
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xG матчей МЮ против Брентфорда, Челси и Ливерпуля
3.4/11.
После игры с Борнмутом разрыв только увеличился.
Исходя из того, как проходили эти матчи, надо говорить не о том, что МЮ не побеждает в 3-х играх из 4-х, а о том, что не проигрывает. И это положительная новость для МЮ.
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Гениальная тактика 7хага заключается в том, чтобы Онана каждый матч был в отличном тонусе и не стоял ни секунды на месте.
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Решил впервые посмотреть в прямом эфире игру МЮ с командой из нижней части таблицы… просто кошмар 🤦🏽‍♂️
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По игре, должны были проигрывать. В Лигу Конференций, точно попадём по итогам сезона.
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Ответ Мысли Стетхема
Ну Ливерпулю знатно они подна********. Не дать не взять.
Я как болельщик Ливерпуля скажу.. что Ливерпулю тут 0-3 подна***** и в лиге Европы команда в 10 раз меньшим бюджетом чем у МЮ
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дайте тенхагу поработать
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Кстати, почему если мяч попадает в руку рикошетом от другой части тела, то это не пенка, а если рикошетит в руку от своего же игрока, то это пенка?
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Итог: потихонечку уступили 6 место, а дальше и 8ое не за горами.
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Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
Боже, вся лента в этой реплике, у попугаев и то побогаче репертуар🤡🤦🏻‍♂️
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Ответ JBa
ну я же не соврал. то, что ты минуту назад побежал искать статистику, только подтверждает, что игру ты не видел 🤡🤡🤡
Ахахха, логика вышла из чата)))
Как это может подтверждать?)))
Может я статистику посмотрел, чтобы очередного фаната 7хага на лжи поймать?)))
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Ответ Кармоид
7хагу кровь из носу нужно быть выше 6 места Иначе получится, что с Роналду были выше, а это ведь любимый аргумент фанатов 7хага, ой, фанатов Месси
т ак он без Роналду уже становился третьим 🤷‍♂️
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Ответ JBa
хоть раз было, чтобы вы также вспоминали про везение соперников МЮ? или умеете думать только в одну сторону?
А где это везение было, чтобы о нем вспоминать?)))
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1) Соврал
2) Был уничтожен фактами
3) ответил ложью и кинул в чс
Типичный фанат 7хага))
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7хаг выполнил задачу на сезон,не проиграть Ливерпулю.
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никто и не расстроился, я уже смирился с этим сезоном, это просто смешно
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Главное футболки продаются
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Ответ Любезный Коссутий
КЛ было неплохим дополнением к 3 месту, по итогам сезона
Кл был худшим дополнением к позорному 3 месту
Ибо после этого фанаты 7хага еще больше уверовали в своего гений, который так и не поставил игры до сих пор
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Ответ Кармоид
1) Соврал 2) Был уничтожен фактами 3) ответил ложью и кинул в чс Типичный фанат 7хага))
Типичный фанат мемхага- болельщик любого другого клуба АПЛ!
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Ответ maskers
Я как болельщик Ливерпуля скажу.. что Ливерпулю тут 0-3 подна***** и в лиге Европы команда в 10 раз меньшим бюджетом чем у МЮ
Как болельщики Ливерпуля не могут сосчитать потраченные деньги? Как это в десять раз? Хорош уже прибедняться.
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Ответ Мысли Стетхема
Ну Ливерпулю знатно они подна********. Не дать не взять.
Ага) ни себе ни людям)
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Ответ d5npbnf4rk
Решил впервые посмотреть в прямом эфире игру МЮ с командой из нижней части таблицы… просто кошмар 🤦🏽‍♂️
Это уже 2 года продолжается. Но в прошлом году больше везло чем в этом. А в этом году сумасшедшее везение))
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Ответ Любезный Коссутий
т ак он без Роналду уже становился третьим 🤷‍♂️
Так Рон был в составе
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Я бы на месте глейзеров, все таки спросил, что за хня происходит? Вроде больше ЯРда, карл, больше ярда влили в состав, где хотя бы проблески? Если для инеос ничья с борнутом - потолок, то пусть сохранят мемхага!
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Ответ Кармоид
Как не попасть в ЛК? Можно ведь выиграть еврокубок! А потом всем рассказыаать какой 7хаг крутой! Так ведь было с Кубком лиги))
КЛ было неплохим дополнением к 3 месту, по итогам сезона
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Ответ Любезный Коссутий
теперь задача на сезон - не попасть в ЛК. пусть там НЮ, ВХ, даже синебус играет, если есть желание
Как не попасть в ЛК? Можно ведь выиграть еврокубок! А потом всем рассказыаать какой 7хаг крутой!
Так ведь было с Кубком лиги))
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Ответ Кармоид
Так Рон был в составе
он был до ЧМ в составе, причем половину игр либо не играл, из-за своей плохой формы, либо выходил на замену. 2 часть сезона Хаг прекрасно без него провел
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Ответ Любезный Коссутий
он был до ЧМ в составе, причем половину игр либо не играл, из-за своей плохой формы, либо выходил на замену. 2 часть сезона Хаг прекрасно без него провел
А в финальную таблицу входит только вторая половина?
Прекрасно 7хаг провел или решфорд?))
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