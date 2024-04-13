«МЮ» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих, 1 поражение
«Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча подряд.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Борнмутом» в 33-м туре АПЛ (2:2).
В четырех последних матчах манкунианцы не одержали ни одной победы – на их счету 3 ничьих и 1 поражение за этот период. Перед этим «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в дополнительное время в четвертьфинале Кубка Англии (4:3).
21 апреля «МЮ» встретится с «Ковентри» в полуфинале Кубка.
3.4/11.
После игры с Борнмутом разрыв только увеличился.
Исходя из того, как проходили эти матчи, надо говорить не о том, что МЮ не побеждает в 3-х играх из 4-х, а о том, что не проигрывает. И это положительная новость для МЮ.
Как это может подтверждать?)))
Может я статистику посмотрел, чтобы очередного фаната 7хага на лжи поймать?)))
2) Был уничтожен фактами
3) ответил ложью и кинул в чс
Типичный фанат 7хага))
Ибо после этого фанаты 7хага еще больше уверовали в своего гений, который так и не поставил игры до сих пор
Так ведь было с Кубком лиги))
Прекрасно 7хаг провел или решфорд?))