«МЮ» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих, 1 поражение

«Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча подряд.

Сегодня команда Эрика тен сыграла вничью с « » в 33-м туре (2:2).

В четырех последних матчах манкунианцы не одержали ни одной победы – на их счету 3 ничьих и 1 поражение за этот период. Перед этим «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в дополнительное время в четвертьфинале Кубка Англии (4:3).

21 апреля « » встретится с «Ковентри» в полуфинале Кубка.