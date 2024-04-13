Смородская про Абаскаля: «Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко. Сумасшедший»

Ольга Смородская предложила уволить Гильермо Абаскаля в день рождения.

– Конечно, Абаскаля гнать надо давно. По-моему, я одна говорю об этом круглые сутки.

Он вообще не тренер. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Это хлестаковщина – изображение того, чем он не умеет заниматься.

Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко.

– Любую сумму неустойки надо выплатить?

– Конечно. Чего ждать от команды сейчас? Сумасшедший. Он еще и эмоции какие-то показывает… – сказала экс-президент «Локомотива».

«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍»