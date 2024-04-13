Смородская про Абаскаля: «Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко. Сумасшедший»
Ольга Смородская предложила уволить Гильермо Абаскаля в день рождения.
– Конечно, Абаскаля гнать надо давно. По-моему, я одна говорю об этом круглые сутки.
Он вообще не тренер. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Это хлестаковщина – изображение того, чем он не умеет заниматься.
Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко.
– Любую сумму неустойки надо выплатить?
– Конечно. Чего ждать от команды сейчас? Сумасшедший. Он еще и эмоции какие-то показывает… – сказала экс-президент «Локомотива».
«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍»
Ни денег (чужих), ни тренера (чужого клуба) не жалко!
до сих пор расхлебывают