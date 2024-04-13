Смородская про Абаскаля: «Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко. Сумасшедший»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская предложила уволить Гильермо Абаскаля в день рождения.

– Конечно, Абаскаля гнать надо давно. По-моему, я одна говорю об этом круглые сутки.

Он вообще не тренер. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Это хлестаковщина – изображение того, чем он не умеет заниматься.

Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко.

– Любую сумму неустойки надо выплатить?

– Конечно. Чего ждать от команды сейчас? Сумасшедший. Он еще и эмоции какие-то показывает… – сказала экс-президент «Локомотива».

«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍»

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9 комментариев
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Ответ prosto D.
Почему Мостовой не женился на Смородской? У них столько общего)))
Она в футбол не играла
+23
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+23
Почему Мостовой не женился на Смородской? У них столько общего)))
+8
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Смородина вреда в свое время нанесла столько, что никаких денег не жалко.
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Добрая женщина!
Ни денег (чужих), ни тренера (чужого клуба) не жалко!
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ОЛЬГА !!!! Вы молодца !!!!
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а почему смородская про себя молчит, сколько вреда она сделала для локомотива?
до сих пор расхлебывают
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Кто эти люди, кто звонит Смородской, Зареме, Мосту и Канче? И сколько им платит спортс за этот спам? Откуда у них их номера? Какой гонорар? Вопросы, вопросы…🤷‍♂️
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Слава богу,у нас это не как у них… с людьми надо мягче
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Ответ prosto D.
Почему Мостовой не женился на Смородской? У них столько общего)))
Он к ней сватался,но без его лицензии она не захотела))
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