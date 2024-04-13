Губерниев об Абаскале: «Футболисты «Спартака» сливают его. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком. Раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога – сейчас будет у Воланда спрашивать, может»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что игроки «Спартака» сливают Гильермо Абаскаля.

«Спартак» на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1 в матче 24‑го тура Мир РПЛ.

«Футболисты «Спартака» сливают Абаскаля. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком, и это было чудовищно и ужасно: ни желания, ни подвижности.

Абаскаля надо было убирать раньше, а сейчас команда может войти в штопор. Если раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога, может быть, сейчас будет спрашивать у футбольного Воланда», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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26 комментариев
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В своё время жил в Питере и болел за Зенит. И даже несмотря на это печально видеть что происходит со Спартаком последнее время. Даже как-то жалко и клуб с такой богатой историей и болельщиков, которые этого явно не заслужили. А какие славные были баталии в Питере как на стадионе, так и за его пределами! Да уж...
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Ответ Potapson
В своё время жил в Питере и болел за Зенит. И даже несмотря на это печально видеть что происходит со Спартаком последнее время. Даже как-то жалко и клуб с такой богатой историей и болельщиков, которые этого явно не заслужили. А какие славные были баталии в Питере как на стадионе, так и за его пределами! Да уж...
В последнее время???

За исключение краткого проблеска при Каррере, Спартак уже лет двадцать представляет собой то еще посмешище. Даже относительно удачная по результатам эпоха Карпина, не обошлась без историй с «тренеришкой» и Лаудрупом.
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С начала сезона сливают, походу
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Не, он не прав. Там по ходу игроки тренера сливают, а тренер игроков (ну или сам себя) xD
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Я ленинградец, соответственно Зенитовец. Скажу так - очень жаль, что Спартак убили, разрушили. Спартак всегда нравился своим неповторимым стилем! Но и Зенит Морозова был неизмеримо интереснее, чем нынешний..
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не, ну за слив - абсолютно премии лишить, а еще лучше полкоманды показательно в дубль сослать до конца сезона
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Ответ Beast
С начала сезона сливают, походу
Тут гадать вообще не надо . Вся около футбольная тусовка в курсе бунта и слива. Ахреневшие миллионеры веселятся и решают свои темы с призовыми и так далее . Инфа 100 процентов от игроков сборной .
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Когда уже Малышева заберёт Губерниева к себе в передачу?
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Ответ unreality
Не, он не прав. Там по ходу игроки тренера сливают, а тренер игроков (ну или сам себя) xD
Да, похоже Абаскаль сдался.
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Высказывания все бредовее и бредовее...
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Даешь губера комментировать футбол.Резкое уменьшение прсмотров матчей вам гарвнтировано.
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Мне иногда думается , что Маонез и Патрику Мохоумсу , может подсказать как раздавать пассы на 40 ярдов))
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Кого Ахмат сливает?
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Они каждого тренера сливают. Примерно с момента его назначения.
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Мнение бесполезного...
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