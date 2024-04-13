Губерниев об Абаскале: «Футболисты «Спартака» сливают его. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком. Раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога – сейчас будет у Воланда спрашивать, может»
Дмитрий Губерниев считает, что игроки «Спартака» сливают Гильермо Абаскаля.
«Спартак» на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1 в матче 24‑го тура Мир РПЛ.
«Футболисты «Спартака» сливают Абаскаля. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком, и это было чудовищно и ужасно: ни желания, ни подвижности.
Абаскаля надо было убирать раньше, а сейчас команда может войти в штопор. Если раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога, может быть, сейчас будет спрашивать у футбольного Воланда», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
За исключение краткого проблеска при Каррере, Спартак уже лет двадцать представляет собой то еще посмешище. Даже относительно удачная по результатам эпоха Карпина, не обошлась без историй с «тренеришкой» и Лаудрупом.