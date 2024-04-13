Губерниев об Абаскале: «Футболисты «Спартака» сливают его. Они не играли с «Сочи», а ходили пешком. Раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога – сейчас будет у Воланда спрашивать, может»

Дмитрий Губерниев считает, что игроки «Спартака» сливают Гильермо Абаскаля.

« » на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:1 в матче 24‑го тура Мир РПЛ.

«Футболисты « » сливают Абаскаля. Они не играли с « », а ходили пешком, и это было чудовищно и ужасно: ни желания, ни подвижности.

надо было убирать раньше, а сейчас команда может войти в штопор. Если раньше он выбирал состав с помощью футбольного бога, может быть, сейчас будет спрашивать у футбольного Воланда», – сказал комментатор .