«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍»
«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с днем рождения.
Сегодня главному тренеру красно-белых исполнилось 35 лет.
«Поздравляем главного тренера красно-белых с днем рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
После 22 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 6-е место. Сегодня «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи».
- Ребята, лучший подарок для меня - это ваша победа сегодня.
Они отвечают:
- Поздно тренер, мы вам уже галстук купили.