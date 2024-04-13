«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с днем рождения.

Сегодня главному тренеру красно-белых исполнилось 35 лет.

«Поздравляем главного тренера красно-белых с днем рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

После 22 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 6-е место. Сегодня «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи».

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22 комментария
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И билеты на самолет подарили?
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У Карреры днюха тоже в апреле. Приехал,как раз на ДР в Ростов.Ростов поздравил, отгрузив 3-0. 😊
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Ответ Тюменец
И билеты на самолет подарили?
лучший подарок. на чартер победы.
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Сегодня команда подарит галстук?)
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Подарите мне победу парни. Тренер, мы вам уже чурчхелу купили)
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Удачи в Спартаке не пожелали.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий удален модератором
Леня ну не надо так переживать, борись со своим эгоцентризмом.
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И скатертью дорожка, рыжий!
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Комментарий удален модератором
Интересно, Мостовой поздравит его?
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Сидят футболисты перед матчем. Заходит тренер у которого в этот день День Рождения и говорит:
- Ребята, лучший подарок для меня - это ваша победа сегодня.
Они отвечают:
- Поздно тренер, мы вам уже галстук купили.
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Как будто попрощались
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35 лет, а футбол так и не играл:)))
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Мостовой: а зачем его поздравлять, он даже в футбол не играл!
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Что-то общий смысл поздравления больше похож на пожелания при прощании/проводах...
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Ответ natetinain
лучший подарок. на чартер победы.
Лучший подарок - жирная неустойка Лукойла😎
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