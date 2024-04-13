«Спартак» поздравил Абаскаля с 35-летием: «Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍» 

«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с днем рождения.

Сегодня главному тренеру красно-белых исполнилось 35 лет.

«Поздравляем главного тренера красно-белых с днем рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего ❤️🤍», – говорится в сообщении пресс-службы « ».

После 22 туров москвичи занимают в Мир 6-е место. Сегодня «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи».