«Реал» ни разу не попал в створ в 1-м тайме игры с «Мальоркой», все три удара – дальние. Беллингем пробил в перекладину
«Реал» не нанес ни одного точного удара за половину игры с «Мальоркой».
Команда Карло Анчелотти в первом тайме матча 31-го тура Ла Лиги пробила трижды, в том числе дважды на 13-й минуте. Все удары были дальними.
При этом хавбек Джуд Беллингем попал в перекладину на 33-й минуте.
«Мальорка», играя дома, пробила один раз – на 31-й минуте. Голкипер Андрей Лунин совершил сэйв у линии ворот.
«Мальорка» – «Реал». Беллингем, Браим Диас и Хоселу в основе. Онлайн-трансляция