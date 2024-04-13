«Реал» ни разу не попал в створ в 1-м тайме игры с «Мальоркой», все три удара – дальние. Беллингем пробил в перекладину

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Андрей Лунин Джуд Беллингем Футбол

«Реал» не нанес ни одного точного удара за половину игры с «Мальоркой».

Команда Карло Анчелотти в первом тайме матча 31-го тура Ла Лиги пробила трижды, в том числе дважды на 13-й минуте. Все удары были дальними.

При этом хавбек Джуд Беллингем попал в перекладину на 33-й минуте.

«Мальорка», играя дома, пробила один раз – на 31-й минуте. Голкипер Андрей Лунин совершил сэйв у линии ворот.

«Мальорка» – «Реал». Беллингем, Браим Диас и Хоселу в основе. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Белингему сильно везло в начале сезоне, теперь отскоки прошли и его стата возвращается на свой прежний уровень
+4
-3
+1
тухлая игра, понятно что экономят силы на сити и все мысли там, за двумя зайцами тоже опасно гнаться можно остаться ни с чем
0
0
0
Ну в перекладину сложнее попасть чем в створ.
0
0
0
А как тогда быть с Сити????
0
0
0
Ответ Эльдар Сулейманов
тухлая игра, понятно что экономят силы на сити и все мысли там, за двумя зайцами тоже опасно гнаться можно остаться ни с чем
Тухель одобряет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий