«Реал» ни разу не попал в створ в 1-м тайме игры с «Мальоркой», все три удара – дальние. Беллингем пробил в перекладину

«Реал» не нанес ни одного точного удара за половину игры с «Мальоркой».

Команда Карло Анчелотти в первом тайме матча 31-го тура пробила трижды, в том числе дважды на 13-й минуте. Все удары были дальними.

При этом хавбек попал в перекладину на 33-й минуте.

« », играя дома, пробила один раз – на 31-й минуте. Голкипер Андрей совершил сэйв у линии ворот.

«Мальорка» – «Реал». Беллингем, Браим Диас и Хоселу в основе. Онлайн-трансляция