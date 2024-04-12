Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сельты»

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Матч «Бетис» – «Сельта» откроет 31-й тур Ла Лиги.

В субботу «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» на выезде встретится с «Мальоркой», а «Барселона» сыграет с «Кадисом».

В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна будет принимать «Альмерию».

В понедельник «Валенсия» сыграет в гостях с «Осасуной».

Чемпионат Испании

31-й тур

Бетис – Сельта
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Жирона
Дата проведения
13 апреля, 15.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Хетафе
Дата проведения
13 апреля, 17.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальорка – Реал Мадрид
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кадис – Барселона
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лас-Пальмас – Севилья
Дата проведения
14 апреля, 15.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гранада – Алавес
Дата проведения
14 апреля, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Вильярреал
Дата проведения
14 апреля, 19.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Альмерия
Дата проведения
14 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Валенсия
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал Sports

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2 комментария
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Ответ Vlad Zhadejko
Очень жаль, что ветка любимой лиги пустует, видимо, никому неинтересны матчи, в которых не участвуют Реал и Барса
Просто некоторых каталонских глоров побанили,поэтому и пустует)
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Очень жаль, что ветка любимой лиги пустует, видимо, никому неинтересны матчи, в которых не участвуют Реал и Барса
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