Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сельты»

Матч «Бетис» – «Сельта» откроет 31-й тур Ла Лиги.

В субботу «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» на выезде встретится с «Мальоркой», а «Барселона» сыграет с «Кадисом».

В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна будет принимать «Альмерию».

В понедельник «Валенсия» сыграет в гостях с «Осасуной».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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