Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сельты»
Матч «Бетис» – «Сельта» откроет 31-й тур Ла Лиги.
В субботу «Атлетико» примет «Жирону», «Реал» на выезде встретится с «Мальоркой», а «Барселона» сыграет с «Кадисом».
В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна будет принимать «Альмерию».
В понедельник «Валенсия» сыграет в гостях с «Осасуной».
31-й тур
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 13 апреля, 15.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.15, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 14 апреля, 15.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Эль-Садар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.