Гвардиола о «Золотом мяче» для Холанда: «Цель другая – трофеи, и он ее достиг. Выиграл бы «Ман Сити» пять турниров без Эрлинга? Без шансов»
Пеп Гвардиола отметил вклад Эрлинга Холанда в выступления «Манчестер Сити».
– Что нужно сделать Холанду для получения «Золотого мяча»?
– Ему нужно больше играть, выносить уроки из того, что необходимо делать.
Но целью является не «Золотой мяч», а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов.
Дело не в Эрлинге или каком-либо другом футболисте. Пока ты не завершил карьеру, ты всегда можешь стать лучше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря