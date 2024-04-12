Гвардиола о «Золотом мяче» для Холанда: «Цель другая – трофеи, и он ее достиг. Выиграл бы «Ман Сити» пять турниров без Эрлинга? Без шансов»

Пеп Гвардиола отметил вклад Эрлинга Холанда в выступления «Манчестер Сити».

– Что нужно сделать для получения «Золотого мяча»?

– Ему нужно больше играть, выносить уроки из того, что необходимо делать.

Но целью является не « », а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов.

Дело не в Эрлинге или каком-либо другом футболисте. Пока ты не завершил карьеру, ты всегда можешь стать лучше, – сказал главный тренер « ».

Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря