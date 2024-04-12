Гвардиола о «Золотом мяче» для Холанда: «Цель другая – трофеи, и он ее достиг. Выиграл бы «Ман Сити» пять турниров без Эрлинга? Без шансов»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола отметил вклад Эрлинга Холанда в выступления «Манчестер Сити».

– Что нужно сделать Холанду для получения «Золотого мяча»?

– Ему нужно больше играть, выносить уроки из того, что необходимо делать.

Но целью является не «Золотой мяч», а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов.

Дело не в Эрлинге или каком-либо другом футболисте. Пока ты не завершил карьеру, ты всегда можешь стать лучше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря

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13 комментариев
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Одному уже недавно дали за пешеходство в любительской лиге
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Обводок было мало очень. Поэтому мимо зм
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Ответ Я Гражданин Мира
Холланда вы видели на поле с реалом?
Давайте дождемся ответного матча. В первом матче Сити вообще не играл в атаку, только в начале второго тайма собрался и двоечку закатил. Может у Холланда и не было задачи убиваться, чтоб забить. Посмотрим на игру в Манчестере, там все решится.
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Ответ Я Гражданин Мира
Мы все видели Холланда с реалом, вернее не видели мы его на поле. Хотя он вроде был на поле
А какое это имеет отношение к прошлому сезону? А Месси забил и отдавал каждом матче?
+1
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Кейн лучший игрок сезона индивидуально
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Ответ Я Гражданин Мира
Мы все видели Холланда с реалом, вернее не видели мы его на поле. Хотя он вроде был на поле
Взаимосвязь топ
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Ответ alexis2020
Кейн лучший игрок сезона индивидуально
Эээээ зм дают за командные достижения (точнее смотря как лео проведет сезон)
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