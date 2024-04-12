Каррагер о Холанде: «Один из сильнейших завершителей в мире, но игроком мирового класса ему еще предстоит стать. Он не дотягивает до уровня Анри, Суареса или Кейна»

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Джейми Каррагер считает, что Эрлинг Холанд не является игроком мирового уровня.

«Эрлинг Холанд – роскошный футболист. Он, несомненно, один из сильнейших завершителей в мире, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.

Чтобы стать игроком по-настоящему мирового уровня, нужно обладать несколькими качествами, не только одним. Вспомните лучших нападающих Премьер-лиги за последние 20 лет – Тьерри Анри, Луис Суарес или Харри Кейн, – они оказывали или оказывают огромное влияние в самых важных матчах независимо от того, забивали они или нет. Каждый из них мог бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей.

Холанд пока не дотягивает до уровня этих нападающих по игре, и три его последних матча против топовых центральных защитников подтверждают, что, при всем его великолепии в штрафной, за ее пределами ему нужно развиваться», – отметил бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в колонке для The Telegraph.

 

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32 комментария
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Все по делу сказал. Но Эрлинг ещё молодой, надеюсь, сможет подтянуть слабые места
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Ответ Raar
Будто у тех троих не было неудачных матчей. Набросил, чтобы привлечь внимание - работа такая. Холанд и Мбаппе не дотягивают до уровня Месси и Роналду, но Суарес, Анри или Кейн в их возрасте играли вполне сопоставимо.
то есть Холанда от Анри отличает только неудачный матч?)) серьезно?
+8
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+6
Ответ I PAINT IN BLUE
Все по делу сказал. Но Эрлинг ещё молодой, надеюсь, сможет подтянуть слабые места
Если он к 23 годам не научился работать с мячом, не научится и дальше.
+5
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+3
Будто у тех троих не было неудачных матчей.
Набросил, чтобы привлечь внимание - работа такая.

Холанд и Мбаппе не дотягивают до уровня Месси и Роналду, но Суарес, Анри или Кейн в их возрасте играли вполне сопоставимо.
+5
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+2
Ответ Олег Петровв
Думается, Каррагер на самом деле прекрасно понимает, что роль столба Холанду отвел Пеп, т.к. кто-то должен отвлекать и утюжить защиту соперника, чтобы полурослики из полузашиты Манси получали время и пространство для удара. То, что Холанд может и сам убежать, видели все в Боруссии. Анри и Суарез при всем уважении столба бы не смогли сыграть, первый любил сам разрывать на скорости, второй никогда не играл единственного напа, тк. слишком мелкий. Либо в тройке, либо в паре. Разве что Кейн действительно может все. Но есть нюанс.
>суарес
>слишком мелкий

>Рост и вес 182| 86
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Комментарий удален модератором
Быстро отыграли кончателя обратно в завершителя.
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Не нужно спешить делать мегасуперзвезду даже из очень хорошего игрока. Тогда не будет таких разочарований.
Холанд классный нападающий, но не так универсален. И да, статистика неровная. С другой стороны - зависим, как любой нападающий.
Он ещё довольно молод, потенциал есть ещё вырасти. Посмотрим.
Не надо лепить сразу нового Пеле (как бы не хотелось этого маркетологам и журналистам)
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Он чисто из-за комплекции не сможет играть как Суарес
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Ответ Jerry Lee
Если он к 23 годам не научился работать с мячом, не научится и дальше.
От Жиру мяч отскакивал на метр в его первый сезон в Арсенале. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что он один из лучших в подыгрыше
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Ответ Jerry Lee
Если он к 23 годам не научился работать с мячом, не научится и дальше.
Никто не ждёт, что он станет Давидом Силвой. Но в отдельных компонентах прогресс возможен. например, его габариты позволяют ему быть эффективным инструментом при выносе мяча, сейчас же он практически не цепляется за мяч.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
Лучше привет передай парню своему, Митенька.
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Ответ Raar
Будто у тех троих не было неудачных матчей. Набросил, чтобы привлечь внимание - работа такая. Холанд и Мбаппе не дотягивают до уровня Месси и Роналду, но Суарес, Анри или Кейн в их возрасте играли вполне сопоставимо.
Анри в 23 года брал ЧМ и ЧЕ, будучи крепким игроком сборной своей страны.
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Ответ Emma Nevskaia
то есть Холанда от Анри отличает только неудачный матч?)) серьезно?
Совсем разные стили, Холанда надо сравнивать с Клозе или Лукой Тони, а может быть и с Питером Краучем
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