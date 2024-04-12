Каррагер о Холанде: «Один из сильнейших завершителей в мире, но игроком мирового класса ему еще предстоит стать. Он не дотягивает до уровня Анри, Суареса или Кейна»

Джейми Каррагер считает, что Эрлинг Холанд не является игроком мирового уровня.

« – роскошный футболист. Он, несомненно, один из сильнейших завершителей в мире, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.

Чтобы стать игроком по-настоящему мирового уровня, нужно обладать несколькими качествами, не только одним. Вспомните лучших нападающих Премьер-лиги за последние 20 лет – , или , – они оказывали или оказывают огромное влияние в самых важных матчах независимо от того, забивали они или нет. Каждый из них мог бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей.

Холанд пока не дотягивает до уровня этих нападающих по игре, и три его последних матча против топовых центральных защитников подтверждают, что, при всем его великолепии в штрафной, за ее пределами ему нужно развиваться», – отметил бывший защитник « » в колонке для The Telegraph.