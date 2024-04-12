Клопп о 0:3 с «Аталантой»: «Ливерпуль» отреагирует, я обещаю. Ощущения неприятные. Хорошая вещь в действительно плохом выступлении – можно играть лучше»

Юрген Клопп пообещал, что «Ливерпуль» проявит себя в игре с «Кристал Пэлас».

В четверг мерсисайдцы были разгромлены на своем поле «Аталантой» (0:3).

«Не думаю, что мы сейчас в целом в низшей точке, но с точки зрения игры это была именно она.

Но хорошая вещь в действительно плохом выступлении заключается в том, что можно играть лучше, и мы должны начать это делать со следующего матча. Ощущения должны быть неприятными – и они неприятные.

Нам нужно продемонстрировать реакцию, определенно. Это ясно на 100%. Я, к сожалению, не впервые потерпел поражение. Мы отреагируем, я обещаю.

Я должен сделать все, что в моих силах [для ротации]. Это не давление, просто такова ситуация. Моя работа не самая легкая в мире, хотя и не самая сложная. Когда у тебя есть футболисты – ты должен сделать все, чтобы они выходили на поле», – сказал главный тренер « ».