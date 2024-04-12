Клопп о 0:3 с «Аталантой»: «Ливерпуль» отреагирует, я обещаю. Ощущения неприятные. Хорошая вещь в действительно плохом выступлении – можно играть лучше»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига Европы УЕФА Кристал Пэлас Футбол

Юрген Клопп пообещал, что «Ливерпуль» проявит себя в игре с «Кристал Пэлас».

В четверг мерсисайдцы были разгромлены на своем поле «Аталантой» (0:3).

«Не думаю, что мы сейчас в целом в низшей точке, но с точки зрения игры это была именно она.

Но хорошая вещь в действительно плохом выступлении заключается в том, что можно играть лучше, и мы должны начать это делать со следующего матча. Ощущения должны быть неприятными – и они неприятные.

Нам нужно продемонстрировать реакцию, определенно. Это ясно на 100%. Я, к сожалению, не впервые потерпел поражение. Мы отреагируем, я обещаю.

Я должен сделать все, что в моих силах [для ротации]. Это не давление, просто такова ситуация. Моя работа не самая легкая в мире, хотя и не самая сложная. Когда у тебя есть футболисты – ты должен сделать все, чтобы они выходили на поле», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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13 комментариев
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Ответ Авторитетное Мнение
Реагируйте уже лучше в АПЛ, в Бергамо всё равно не отыграть три мяча
Хорошо, что в Ливерпуле никогда так не думали.
+7
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+7
Ответ xxx-xxx
Как по мне, нет смысла реагировать, можно вымотать команду и закончить со счетом 0-2 или 1-3, а далее воскресенье АПЛ, сгонять на ободах ничью и поставить жирный крест на проводах Клоппа )
предлагаешь не выходить на ответный матч ?))
+7
0
+7
Один раз уже обыграли Аталанту 5-0. И да, при всем уважении это не гранд мирового уровня, чтобы сразу опускать руки, хоть и задача не из легких. Если будет хороший настрой и нападающие вдруг вспомнят где находятся ворота соперника, то должны вопреки всему пройти дальше.
+4
-1
+3
Ответ Emma Nevskaia
предлагаешь не выходить на ответный матч ?))
Ну вчера же не вышли)
+3
0
+3
Три мяча можно отыграть все это есть у Ливерпуля главное настрой,и верить в себя YNWA
0
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Ответ leikocyt
Ну вчера же не вышли)
🤣
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0
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