«Ливерпуль» – клуб уровня ЛЧ, победа в ЛЕ не заставит фанатов танцевать на улицах в мае. Победа в АПЛ – вот что станет главным прощальным подарком Клоппа». Сунесс о 0:3 от «Аталанты»

Грэм Сунесс не считает проблемой возможный вылет «Ливерпуля» от «Аталанты».

«Если мы увидели последний еврокубковый матч на «Энфилде» – да, это разочаровывает, фанаты скажут, что он заслуживал большего, но победа в Лиге Европы – это не то, что заставит фанатов танцевать на улицах в мае.

Победа в – вот что станет главным прощальным подарком Клоппа.

«Ливерпуль» – клуб уровня Лиги чемпионов. Поражение от «Аталанты» со счетом 0:3 в – это не более чем неудачный вечер, такое бывает. Можно говорить о сказочном финале истории Юргена, о том, как это поражение мешает такой развязке, о том, что он будет сильно разочарован. Однако он давно в этом деле и знает, что по-настоящему важно для клуба», – написал бывший тренер мерсисайдцев.