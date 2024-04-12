«Ливерпуль» – клуб уровня ЛЧ, победа в ЛЕ не заставит фанатов танцевать на улицах в мае. Победа в АПЛ – вот что станет главным прощальным подарком Клоппа». Сунесс о 0:3 от «Аталанты»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Грэм Сунесс Футбол

Грэм Сунесс не считает проблемой возможный вылет «Ливерпуля» от «Аталанты».

«Если мы увидели последний еврокубковый матч Клоппа на «Энфилде» – да, это разочаровывает, фанаты скажут, что он заслуживал большего, но победа в Лиге Европы – это не то, что заставит фанатов танцевать на улицах Ливерпуля в мае.

Победа в АПЛ – вот что станет главным прощальным подарком Клоппа.

«Ливерпуль» – клуб уровня Лиги чемпионов. Поражение от «Аталанты» со счетом 0:3 в Лиге Европы – это не более чем неудачный вечер, такое бывает. Можно говорить о сказочном финале истории Юргена, о том, как это поражение мешает такой развязке, о том, что он будет сильно разочарован. Однако он давно в этом деле и знает, что по-настоящему важно для клуба», – написал бывший тренер мерсисайдцев.

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8 комментариев
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> Ливерпуль клуб уровня ЛЧ

сказал Грэм Сунесс после разноса 0:3 от Аталанты в Лиге Европы
+12
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+12
Опять эти понты. Теперь или камбэк или нелепая отговорка
+8
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+8
Полностью согласен, так вся Италия говорит уже лет 30.
+3
0
+3
Отговорки для неудачников. Выиграл бы Ливерпуль у Аталанты, и шли бы совсем другие разговоры, про дубль/требл и т.д. А так только и остаётся, что утешать себя самооправданиями
+3
0
+3
Придумывает отговорки
+2
0
+2
Я одного не понимаю. Если ЛЕ "не важна", что мешало сыграть дублем в группе и тихо вылететь оттуда. Захотелось отыграть 4 лишних матча и опозориться прилюдно на всю Европу?)
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ну вообще то он в чем то прав.в ле играют клубы середняки,которые не считаются топ командами.как правило топы играют в лч.все остальные в турнирах попроще
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Таков путь. Путь регионов.
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