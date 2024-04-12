Экс-игрок «Зенита» Козлов про Индию: «В бедных районах грязно, но есть очень красивые и чистые города. Уровень чемпионата неплохой»

Евгений Козлов рассказал о своих впечатлениях о жизни в Индии.

– Индия – это другой мир. В плане жизни, быта, питания все не так, как в России и Казахстане. Я рассчитывал, что адаптация пройдет легко и быстро, но немножко затянулась. Ничего страшного, это нормальный рабочий процесс.

Например, если ты уезжаешь из России в страны ближнего зарубежья, там легче адаптироваться. Погода здесь свои коррективы вносила, очень жарко было.

Уровень чемпионата неплохой. Местные футболисты, может быть, не обладают техническим мастерством, но все выносливые, готовые бегать без остановки два часа. Очень интересно было наблюдать за этим после Казахстана.

Инфраструктура поразила меня. Много хороших полей с натуральным газоном. Если есть какие-то синтетические поля, то они находятся в идеальном состоянии – последнее поколение. Это в основном в горных городах. А так и у нашей команды классная тренировочная база, на ней приятно тренироваться. Люди ухаживают за полем.

– Для меня Индия кажется антисанитарной.

– На самом деле, не везде так. Например, в Калькутте это зависит от района. В бедных районах – да, грязно, но есть и очень чистые места. Есть и города, которые очень красивые и чистые везде.

– Была ли гипоксия в горах?

– Были матчи в горах, но я не сказал бы, что по-другому ощущал себя. К горам я адаптирован на 100%, – сказал бывший игрок « ».

перешел в «Мохаммедан» из казахстанского « » в январе этого года и в 9 матчах в высшей лиге Индии набрал 2 (1+1) балла.

6 апреля клуб из Калькутты одержал победу над «Шиллонг Лайонг» (2:1) и досрочно завоевал чемпионство. Таким образом, Козлов стал первым чемпионом Индии по футболу из России.

« » возглавляет российский тренер .